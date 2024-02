S vetrom na horách treba rátať na severnom a strednom Slovensku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Meteorológovia uviedli, že v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín platí výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách do piatka (2. 2.) do 10.00 h. V okresoch Dolný Kubín, Martin, Námestovo a Žilina platí táto výstraha do piatka (2. 2.) do 6.00 h. Rýchlosť vetra sa tu môže pohybovať od 110 do 135 kilometrov za hodinu.

