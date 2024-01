Otrasný čin mladej mamičky! Dcérku (1,5) nechala doma samú: Neuveriteľné, kedy sa vrátila domov

npor. Miroslav sa vyše hodiny staral o malú „sirôtku“ (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj )

HLOHOVEC - Tomu sa povie absolútna nezodpovednosť. Matka z okresu Hlohovec nechala doma samé svoje 1 a pol ročné dieťa a odišla z bytu preč. Ťažko pomyslieť, čo všetko by sa mohlo stať, keby nebolo všímavých susedov a duchaprítomných policajtov. Policajti jej nezodpovedné správanie vyšetrujú v súvislosti s trestným činom opustenia dieťaťa.

archívne video



Novela trestného zákona má závažný dopad na celý systém trestnej politiky štátu, tvrdí predseda rady prokurátorov Jakubčík (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Hlohoveckí policajti npor. Miroslav P. a stržm. Damián M. boli počas nočnej služby vyslaní na preverenie oznámenia do obce v okrese Hlohovec. Ako informuje trnavská krajská polícia, podľa oznámenia sa tam mal z prázdneho bytu už hodinu ozývať neutíchajúci detský plač.

Policajti po príchode na miesto oslovili najbližších susedov, ktorí im povedali, že v byte býva mladá mamička s 1 a pol ročnou dcérkou. Hliadka zaklopala na dvere, no jediné, čo bolo z bytu počuť, bol detský plač. "Keďže ani na opakované výzvy nikto nereagoval, vznikla dôvodná obava, že by sa dieťa mohlo nachádzať v ohrození života," informuje polícia s tým, že sa policajti preto rozhodli za prítomnosti susedov dvere do bytu otvoriť. Našťastie išlo o staršie dvere. ktoré sa im podarilo bez poškodenia vytiahnuť z pántov a mohli vojsť vojsť dnu.

Policajti si to namierili priamo do izby, v ktorej našli detskú postieľku a v nej malé uplakané dievčatko. "Ihneď ju zobrali na ruky, aby sa upokojila, čo sa im veľmi rýchlo aj podarilo. Keďže bolo náročné nájsť v byte čisté plienky, susedia sa rozhodli pomôcť a poskytli vlastné zásoby. Dievčatko potom prebalili a prezliekli do čistého oblečenia," opisuje situáciu polícia.

Matka sa vrátila domov po viac ako piatich hodinách

Policajt na stálej službe medzitým kontaktoval pracovníčku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zatiaľ čo jeden člen hliadky zabezpečoval jej príchod, npor. Miroslav sa vyše hodiny staral o dievčatko. Po príchode sociálnej pracovníčky, ktorá si situáciu preverila, dorazila na miesto aj privolaná Rýchla zdravotná pomoc. Tí si dievčatko prevzali a previezli na pozorovanie do trnavskej nemocnice.

Mladá matka sa domov vrátila po viac ako 5 hodinách. Podrobnejšie informácie o tom, kde sa v tom čase nachádzala, polícia neposkytla. "Policajti jej nezodpovedné správanie vyšetrujú v súvislosti s trestným činom opustenia dieťaťa," uzatvára polícia.