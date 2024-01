Obrovská tragédia! V dome našli dve mŕtve deti: Mrazivé pozadie prípadu, matka vraj zahrala divadlo

Kimberlee Singlerová mala zavraždiť svoje deti. (Zdroj: Colorado Springs Police Dept.)

Matka Kimberlee Singlerová z amerického Colorada, hľadaná v súvislosti so smrťou dvoch svojich detí a zranením tretieho dieťaťa, bola zatknutá vo Veľkej Británii. K zatknutiu podľa polície v Colorado Springs došlo v sobotu. Singlerová sa ukrývala v hoteli v Kensingtone v Londýne. V pondelok sa objavila na súde Westminster Magistrates' Court. Pôvodne neboli uvedené žiadne ďalšie podrobnosti. Polícia však uviedla, že spolupracuje s viacerými orgánmi činnými v trestnom konaní. Americký súdny systém žiada Singlerovej vydanie.

Deväťročnú dcéru Kimberlee Singlerovej Eliannu a 7-ročného syna Adena našli 19. decembra mŕtvych policajti, ktorých privolali do rodinného domu pre údajné vlámanie. No počas vyšetrovania bola táto hypotéza podľa polície čoraz nepravdepodobnejšia. Matka pôvodne spolupracovala s políciou, ale potom počas vyšetrovania zmizla, uviedol hovorca polície v Colorado Springs Ira Cronin.

Po tom, čo bol minulý utorok vydaný zatykač za vraždu a pokus o vraždu, Singlerovú sa už nepodarilo nájsť. Podozrivá nebola sledovaná. Naposledy ju videli v Colorado Springs 23. decembra, povedal Cronin. Či má obvinená obhajcu, nevie.

Matka a otec boli v spore o opatrovníctvo

Keď polícajti prvýkrát prišli do domu ženy, Singlerovú našli s ľahkými zraneniami, ako aj mŕtve telá dvoch detí a ďalšiu jedenásťročnú dcéru so zraneniami. Pôvodne sa s podozrivou zaobchádzalo ako s obeťou vlámania, povedal Cronin. Zranené dievča previezli do nemocnice a po niekoľkých dňoch prepustili. Zotavuje sa z toho, čo sa stalo v Colorado Springs, povedal Cronin.

V čase úmrtia detí podľa súdnych dokumentov prebiehal medzi podozrivou a jej bývalým manželom súdny spor o starostlivosť o deti a ďalšie záležitosti. Krátko pred smrťou detí zistila, že polícia pátra na popud otca po deťoch po tom, čo mu ich podľa dohody neodovzdala.