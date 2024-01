Pozor na veľký podvod: Zhrozený Raši musel okamžite konať! Falošný minister láka od ľudí peniaze

Neznámy páchateľ si vytvoril fejkový profil a pýta od ľudí peniaze v mene ministra (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)

Minister sa falošnému profilu začal intenzívne venovať po tom, ako ho na neho upozornil jeden z fanúšikov. Niekto v Rašiho mene od neho žiadal za sprostredkovanie finančnej pomoci poplatok vo výške 470 eur. Ide o nepravdivé a zavádzajúce údaje. Profil minister nahlásil sociálnej sieti facebook ako falošný.

Minister podáva trestné oznámenie

Po zistení, že cez falošný profil neznáma osoba žiadala v jeho mene fiktívne poplatky, rozhodol sa Raši podať trestné oznámenie na Generálnej prokuratúre. "Mám za to, že týmto spôsobom dochádzalo k zasahovaniu do mojich práv na súkromie, zachovanie cti a dobrej povesti. Osoby, ktorým je umožnené pristúpiť k uvedenému falošnému profilu, boli uvádzané do omylu v otázke majiteľa profilu. Zároveň pomocou tohto falošného profilu mne neznáma osoba vystupovala neoprávnene verejne v mojom mene,“ priblížil minister.

Podľa znenia trestného zákona, „kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného tým, že ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene alebo dlhodobo inak obťažuje,... potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“ V prípade vytvorenia falošného profilu mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty niektorého z trestných činov v zmysle trestného zákona, najmä trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania.

