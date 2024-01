Syn Kollára a Martiny Sabbatini bude mať 15 ROKOV: Poriadne VYRÁSTOL... Aha, ako vyzerá!

(Zdroj: Instagram )

BRATISLAVA - Hoci sa o Borisovi Kollárovi ešte počas minulého augusta oficiálne hovorilo ako o otcovi trinástich detí, už v novembri vyšlo najavo, že počet jeho potomkov sa rovná číslu 16. Jedným z detí, ktoré je na očiach verejnosti najmenej, je to, ktoré má s mamičkou číslo 4. Syna Šimona Heliodora mu porodila Martina Sabbatini, no a chlapec už v lete oslávi svoje 15. narodeniny. Pozrite sa, ako vyrástol!

Martina Štofaníková (dnes už Sabbatini, pozn. red.) sa stala známou vďaka vzťahu s tenistom Dominikom Hrbatým. Ich dlhoročné partnerstvo však na prekvapenie mnohých stroskotalo. Neskôr sa právnička zahľadela do dnes už multiotecka Borisa Kollára. Po týždňoch tajného randenia vysvitlo, že s ním čaká dieťa. A o deväť mesiacov mu porodila štvrtého potomka - prvého chlapca Šimona Heliodora.

Ani tento vzťah však Martine nevyšiel, no na lásku nezanevrela. Svoje šťastie našla v zahraničí po boku golfistu Roryho Sabbatiniho, ktorý je viacnásobným víťazom prestížnej PGA Tour. Dvojica si v októbri 2014 povedala svoje áno, no a odvtedy si svoj idylický manželský život užívajú za veľkou mlákou.

Martina však občas predsa len zaváta na Slovensko a urobila tak aj nedávno. S manželom a syno Šimonom Heliodorom si vyrazili na spoločnú lyžovačku do Tatier. Pri tejto príležitosti sa Martina so svojím potomkom aj vyfotila a spoločný záber potom zdieľala na sociálnej sieti Instagram. Šimon má aktuálne 14-rokov, no a už v lete sa z neho stane veľký 15. ročný chalan. Pozrite sa, ako najstarší Kollárov syn vyrástol!