Boris Kollár podstúpil chirurgický zákrok v zahraničí: PRVÉ FOTO Je z neho nový človek!

Boris Kollár si odskočil na dovolenku, kde spojil relax s plánovaným chirurgickým zákrokom (Zdroj: Instagram/Boris Kollár)

S návštevou kliniky sa zdôveril svojim sledovateľom už včera, keď o plánovanom zákroku s personálom iba diskutoval. Vtedy návštevu okomentoval slovami: „tak ja sa už dám nahovoriť asi na všetko...snád nebudem ľutovať, prvé pocity z kliniky sú úžasné, tak dám vám vedieť neskôr,“ napísal k videu priamo z tureckého Istanbulu.

Tentokrát už zverejnil fotografiu tesne po zákroku. Na nej sa chváli novou nastrelenou „hrivou“. Pôsobí spokojným dojmom, aj keď kvôli zákroku musel byť ostrihaný. K fotografii mu zopár smajlíkov pridala aj turecká klinika. Za ich reakciu Boris nezabudol aj poďakovať. Luxusná klinika v Istanbule je vyhľadávaná najmä mužmi, ktorí majú redší vlasový porast. Podľa komentárov na sociálnej sieti by takýto zákrok mohol vyjsť okolo 2400 eur.

Na profile prestížnej kliniky na sociálnej sieti sa nachádza množstvo fotiek mužského osadenstva so spokojným výsledkom. K jedným z nich sa teraz pridal aj bývalý predseda parlamentu Boris Kollár. Turecko sa tak stáva čoraz častejšie vyhľadávanou destináciou pre plastické operácie a iné skrášľovacie procedúry najmä pre priaznivú cenu a množstvo spokojných zákazníkov. Pri transplantácii vlasov ide o chirurgický zákrok, pri ktorom sa presúvajú vlasové folikuly z oblasti so silným rastom vlasom do oblasti s oslabeným rastom. Výsledkom by mal byť obnovený rast vlasov na transplantovanej oblasti.