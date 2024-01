Tvrdý odkaz politológa pre Andreja Danka: Počítam minúty, kedy oznámi odstúpenie! Vytiahol zákon

(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel, Ramon Leško, archív R.Š.)

Politológ v prípade Dankovej nehody poukazuje na zákon. Ten hovorí, že ten kto ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody, tak mu môže byť v prípade, že ide o dopravnú nehodu, uložená pokuta minimálne 300 eur až do 1 300 eur a sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlá v minimálnom trvaní jeden rok a maximálne do piatich rokov. V prípade, že ide o škodovú udalosť, ktorá sa považuje za dopravnú nehodu, môže zasa dostať pokutu minimálne 200 eur až do 1 000 eur a sankciu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá až do piatich rokov.

„Ak ma moja interpretácia neklame, na Andreja Danka, keďže sa po nehode nepodrobil dychovej skúške, nazeráme ako na opitého vodiča. A to je dobrý dôvod položiť si otázku, či je takéto konanie zlučiteľné s vykonávaním verejnej funkcie. Podľa mňa nie,“ uviedol Štefančík na sociálnej sieti.

„Takže počítam minúty, kedy Andrej Danko oznámi odstúpenie z funkcie podpredsedu Národnej rady SR. Ak tak neurobí, ide o dôkaz, že žijeme síce v peknej krajine, ale starajú sa nám o ňu hulváti. Smutné je, že sa medzi nami stále nájdu ľudia, ktorí im toto poverenie radi odovzdajú. Zas a znova,“ dodal.