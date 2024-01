Koaliční partneri reagujú na Dankovu nehodu: Fico sa ho zastal, Pellegrini ale... Uff, TOTO sa šéfovi SNS nebude páčiť

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Maarty)

K domu Andreja Danka vedie po jeho nočnej nehode olejová škvrna (Zdroj: Topky/Maarty)

Premiér Robert Fico (Smer-SD) označil nočnú nehodu lídra SNS a podpredsedu Národnej rady SR Andreja Danka za normálny ľudský príbeh. Považuje za bežné, že človek dostane šmyk. Zdôraznil, že sa nikomu nič nestalo. "Opäť sme v situácii, keď sa budú škandalizovať veci, ktoré sa nemajú. Podpredseda NR SR a predseda SNS jasne vysvetlil, že nedošlo k žiadnemu zraneniu," uviedol premiér s tým, že takáto vec sa môže stať komukoľvek.

(Zdroj: Topky/Maarty)

Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini však vidí vec trochu inak. Ak sa podľa neho potvrdí, že predseda SNS pri nočnej nehode porušil zákon, je na mieste otázka vyvodenia zodpovednosti. Zdôraznil však, že zatiaľ nemá o nehode presné informácie. Danka k odstúpeniu vyzývať nebude. "V prípade, že by sa potvrdilo, že predseda SNS a podpredseda NR SR bol účastníkom dopravnej nehody a nezachoval sa tak, ako sa má každý občan v zmysle zákona pri dopravnej nehode zachovať, tak, samozrejme, je to potom otázka aj na vyvodenie politickej zodpovednosti," uviedol Pellegrini. Skonštatoval, že vo vyspelom svete by po potvrdení úteku z miesta nehody malo dôjsť k vyvodeniu zodpovednosti. Ak bude zjavné, že Danko porušil zákon, mal by na to podľa Pellegriniho reagovať.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Danko potvrdil, že mal nehodu, došlo k nej na na križovatke ulíc Repašského - Saratovská v Bratislave. Podľa svojich slov dostal vo štvrtok večer šmyk a narazil do stĺpa. V prípade potreby škodu zaplatí. Dodal, že s políciou spolupracuje. Polícia sa nehodou zaoberá.