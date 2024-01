Do programu schôdze Národnej rady SR zatiaľ nepribudol vetovaný kompetenčný zákon

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Do programu aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR zatiaľ nezaradili novelu kompetenčného zákona, ktorú vetovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) avizoval, že o termíne by mohli hovoriť na poslaneckom grémiu v stredu (10. 1.).

Prezidentka mala výhrady k viacerým jeho ustanoveniam aj k legislatívnemu procesu. V rámci kompetenčného zákona malo od 1. januára vzniknúť aj nové Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR.

Po prerokovaní novely kompetenčného zákona by mali zákonodarcovia rozhodnúť aj o novele zákona o odplatách v civilnom letectve. Návrh na voľbu predsedu štátnej komisie pre voľby by mali poslanci prerokovať v stredu o 16.00 h, tajné hlasovanie by malo byť následne o 17.00 h.

Pellegrini zároveň priblížil, že aj v januári budú poslanci rokovať o hodinu dlhšie, a to do 20.00 h. Zákonodarcovia už v decembri odsúhlasili zmeny rokovacích časov na tejto schôdzi, v piatky by mali rokovať do 16.00 h. Skrátili aj obedovú prestávku.