AKTUÁLNE Čaputová sa obrátila na Ústavný súd: Napadla kompetenčný zákon

Zuzana Čaputová (Zdroj: Topky)

Prezidentka namieta zmenu, podľa ktorej by menovanie a odvolávanie predsedov ŠÚ a ÚDZS prešlo z kompetencie prezidenta výlučne na vládu. "Podradenie menovania a odvolávania predsedu ŠÚ a predsedu ÚDZS a vynechanie prezidenta z týchto ústavných aktov je v nesúlade s ústavou, ako aj s princípom deľby moci," vysvetľuje prezidentka. Hlava štátu argumentuje postavením a kompetenciou oboch úradov, ktoré podľa nej zaraďujú ich predsedov jednoznačne medzi vyšších štátnych funkcionárov. "V zmysle záverov Ústavného súdu ich menovanie musí byť preto zverené prezidentovi republiky a nie vláde," dodala hlava štátu.

Prezidentka vidí rozpor s ústavou aj v prípade zmien zákonných dôvodov a ich aplikovateľnosti pre odvolanie predsedov oboch štátnych orgánov. "Novela zaviedla fakticky neobmedzenú možnosť vlády odvolať 'nepohodlných' predsedov oboch štátnych orgánov," mieni Čaputová. Zároveň poukazuje na to, že znenie novely možno uplatniť aj na súčasných šéfov ŠÚ a ÚDZS, čím dochádza v tomto prípade k rozporu s ústavným zákazom retroaktivity.

Prezidentka je tiež presvedčená o tom, že neexistovali ani zákonné dôvody na skrátené legislatívne konania, zvýrazňuje, že zavádzaniu zmien nepredchádzala patričná odborná diskusia a pri prerokovaní v parlamente neboli dodržané pravidlá zákonodarného procesu. Prezidentka zároveň navrhuje ÚS, aby pri prijatí jej podnetu pozastavil účinnosť napadnutých ustanovení.

Podnet neohrozuje vznik nového ministerstva, tvrdí prezidentka

Čaputová si nemyslí, že jej podnet by mohol ohroziť vznik nového ministerstva športu a cestovného ruchu, ktorého šéfa Dušana Keketiho v piatok menovala do funkcie. Zriadenie nového ministerstva v súčasnom stave verejných financií síce považuje za sporné, rešpektuje však právomoc vlády. "Nevidím v tom neústavný rozmer, preto som to vo svojom podnete ani nenamietala," vysvetlila.

Novela tzv. kompetenčného zákona predpokladá okrem zmien týkajúcich sa ŠÚ a ÚDZS i vznik ministerstva cestovného ruchu a športu od 1. februára. Upraviť sa majú tiež pôsobnosti kontrolných orgánov v nadväznosti na potrebu ochrany obranných záujmov SR v súvislosti s vývozom, prepravou, sprostredkovaním a tranzitom položiek s dvojakým použitím, obchodovaním s výrobkami obranného priemyslu a obchodovaním s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov. Poslanci právnu normu schválili 20. decembra, po jej vetovaní prezidentkou zákon opätovne schválili 16. januára.