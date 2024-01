Poslanci začali deň diskusiou k vetovanej novele kompetenčného zákona: Opozícia ho kritizuje

Rudolf Huliak (Zdroj: Topky/Maarty)

Poslanci už skôr odsúhlasili, že diskusia má trvať 12 hodín. Navrhol to poslanec Rudolf Huliak (SNS), ktorý argumentoval, že k návrhu na skrátené legislatívne konanie, ako aj k samotnému zákonu sa už predtým rokovalo sedem dní. Predstavitelia opozície to odmietali, viacerí zdôraznili potrebu venovať sa aj pripomienkam hlavy štátu.

SNS trvá na zachovaní rodičovského dôchodku, tvrdí Huliak (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Jednotlivé poslanecké kluby majú rozdelený čas na vystúpenie. PS má zhruba dve a pol hodiny, KDH takmer hodinu. Klub Slovensko, KÚ, Za ľudí má na vystúpenia niečo vyše hodiny, Hlas-SD zhruba dve hodiny, Smer-SD tri, SaS a SNS takmer hodinu. Celkovo je prihlásených 22 poslancov.

Opozícia kritizuje kompetenčný zákon, Malatinec navrhol posun účinnosti

Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR opäť kritizujú novelu kompetenčného zákona, ktorú vetovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Návrh hovorí aj o zriadení nového ministerstva cestovného ruchu a športu. To malo pôvodne vzniknúť od nového roka 2024. Poslanec Roman Malatinec (Hlas-SD) počas diskusie predložil pozmeňujúci návrh. Posunúť by sa ním mala účinnosť novelizácie kompetenčného zákona na 1. februára. Nové ministerstvo cestovného ruchu a športu by tak malo vzniknúť od februára tohto roka.

Tomáš Valášek (PS) poznamenal, že veto prezidentky a jej výhrady nemohli byť pre koalíciu prekvapením. Pripomenul, že ide o podobné výčitky, aké k novele smerovala odborná verejnosť aj opozícia počas predošlej diskusie v parlamente. Zopakoval, že takéto závažné zmeny by mali prechádzať štandardným pripomienkovým konaním.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Valášek opakovane upozornil na riziká pri zmenách udeľovania licencií pri vývoze a dovoze zbraní. Hovorí o deformovaní obranného trhu. Poukázal na potrebu posudzovať rôzne aspekty aj z hľadiska bezpečnosti a medzinárodných vzťahov, aby zbrane zo Slovenska neskončili napríklad v rukách teroristov.

Šéfka klubu KDH Martina Holečková súhlasí s potrebou rozvoja športu. Lepšie by však podľa nej bolo, keby vláda pripravila koncepciu rozvoja športu, jasne by definovala spôsob dosiahnutia podpory. Podčiarkla, že KDH sa stotožňuje s výhradami prezidentky a s tým, že Slovenská informačná služba (SIS) by nemala byť definovaná ako ústredný orgán štátnej správy. Hnutie nesúhlasí ani s úpravou menovania vedenia SIS a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Apeluje aj na zachovanie nezávislosti úradu.

Martina Holečková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Holečková kritizovala i zmeny pri voľbe a odvolávaní riaditeľov Štatistického úradu SR a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. "Nie sú dané zákonné dôvody na ich odvolanie, tak sa vláda snaží takýmto nehoráznym spôsobom vysporiadať s nominantami, ktorí im nie sú naklonení, respektíve potrebuje tieto posty obsadiť ľuďmi, ktorí sú im blízki," povedala.