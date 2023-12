V budúcom roku by sa mohol novelizovať rokovací poriadok, avizuje Ján Richter

NRSR (Zdroj: SITA/Milan Illík)

BRATISLAVA - V budúcom roku by sa mohol novelizovať rokovací poriadok Národnej rady (NR) SR. Avizuje to šéf poslaneckého klubu koaličného Smeru-SD Ján Richter. Na príprave by mali spolupracovať všetky parlamentné strany. Predseda NR SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) súhlasí, že rokovací poriadok treba upraviť. Do budúcna by podľa neho mohla odpadnúť povinnosť čítať pozmeňujúce návrhy v pléne NR SR.