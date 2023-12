Silvester opäť bez snehu? Zmena počasia nastane až v tento deň: Rozpad polárneho víru prinesie teplotný šok!

(Zdroj: Getty Images)

Najväčšie rekordy boli zaznamenané cez sviatky vo Francúzsku, kde bolo prekonaných až 6 rekordov s teplotou +22,7 stupňa Celzia. Zaznamenané teploty sa nielenže približovali k tým jarným, no dokonca hraničili s letnými, informuje imeteo.sk. Podobný rekord zaznamenali aj v Bulharsku s teplotou +22,6 stupňa Celzia alebo v Turecku +24 stupňov Celzia. Odborníci však upozorňujú, že rozpad polárneho víru prinesie opäť nástup zimného počasia.

Hladina vody Dunaja mierne klesla (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Vpád chladného vzduchu ochromí strednú Európu, potom Slovensko

Hoci počasie pred Štedrým dňom vyzeralo sľubne s poriadnou vrstvou snehu dokonca aj v nížinách na západnom Slovensku, teploty na Vianoce sa šplhali k +10 stupňom Celzia, na západe dokonca až +15 °C. Meteorológovia však upozorňujú, že k zmene by malo dôjsť už v priebehu niekoľkých dní. Tú by mohol spôsobiť rozpad polárneho víru, teda oblasti nízkeho tlaku a studeného vzduchu, ktorá je typickejšia pre oblasť zemských pólov. Výsledkom rozpadu býva studený vzduch, ktorý sa dostane do cez strednú Európu až na Slovensko.

Mimoriadne nestabilný polárny vír

Rozpad polárneho víru naznačuje aj jeho tvar, ktorý je skôr eliptický a nie kruhový, ako tomu býva zvykom, čo spôsobuje, že je mimoriadne nestabilný. K rozpadu prispievajú aj oblasti vysokého tlaku a tak Slovensko čaká vlna zimného počasia. Rozpad očakávajú meteorológovia na začiatku nového roka. Podľa aktuálnych predpovedí sa tak stane najskôr v druhej januárovej dekáde, po Troch kráľoch. Práve vtedy by malo nastať výrazné ochladenie a vpád chladného vzduchu. Nasledujúce dni tak výraznú zmenu neprinesú a teplé počasie bez snehu bude panovať aj naďalej.

Aké počasie bude prevládať na Silvestra?

Aj nadchádzajúca oslava Silvestra a Nového roka má byť podľa aktuálnych predpovedí bez náznaku typicky zimného počasia. Tlaková níž so stredom nad Pobaltím a priľahlým Ruskom spôsobuje, že situácia sa nezmení ani v celej strednej Európe. Zrážky budú v týchto dňoch prevládať najmä dažďové a snehu sa dočkajú iba vo vyšších polohách. Dnešné teploty budú v rozmedzí od +3 do +8 stupňov Celzia, na juhu až do +12 stupňov Celzia. Na horách bude mrznúť a teploty by mali byť slabo pod nulou, no nárazy vetra môžu pripomínať búrlivý vietor, na niektorých miestach dokonca až víchricu.