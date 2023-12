Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

BRATISLAVA - Zásoby krvnej skupiny AB s negatívnym Rh faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba (NTS) SR o tom informuje na sociálnej sieti. Pripomenula, že v stredu a štvrtok (28. 12.) krv možno darovať v štandardnom režime, a to od 7.00 do 14.00 h. V piatok (29. 12.) od 7.00 do 12.00 h. V odberovom centre v Trenčín len do 10.00 h a v Poprade od 6.00 do 10.00 h.