Znásilnenie, stará vražda aj šikana: Z týchto prípadov tuhne krv žilách! Nemali by sme na ne zabudnúť

BRATISLAVA – Šikana, znásilnenie aj streľba. Rok 2023 si pripísal niekoľko ľudských tragédií. Vybrali sme pre vás štyri, ktoré najviac zarezonovali Slovenskom v uplynulých mesiacoch a hlboko sa zapísali nielen do životov ľudí, ktorých sa bezprostredne dotkli, ale aj celej spoločnosti a nemalo by sa na ne a na ich obete zabudnúť.

Streľba na Akadémii policajného zboru

Začiatkom marca zarezonoval prípad, aký v našich dejinách nemá obdobu. Na mieste, na ktorom majú byť vychovávaní noví strážcovia poriadku, došlo k streľbe, ktorá sa stala osudnou mladej kadetke Michaele. Tú priamo v priestoroch areálu Akadémie policajného zboru postrelil vtedajší pedagóg Vladimír Šeparnev (51). Veľkým šťastím bolo, že mladá žena streľbu prežila. Jej život sa však obrátil na ruby. Nasledovali mesiace plné bolesti a operácií. Jej zranenie bolo totiž vážne. Prvé dni bola v umelom spánku. Strela jej poškodila krčný stavec aj pľúca a po zranení jej zostanú trvalé následky. Strelec dostal 4-ročnú podmienku.

Študentka Soňa domov nedorazila

Ako by sa po nej zľahla zem. V septembri celé Slovensko pátralo po 22-ročnej študentke Soni. Tá zmizla, keď sa v noci vracal domov. Z nočného autobusu vystúpila, no do bytu už nedorazila. Najbližších 26 hodín sa v snahe o jej nájdenie zmobilizovalo celé Slovensko. Následne však prišiel šok. Mladú ženu našli živú, no v zlom stave a intoxikovanú. Bola pohodená pred nemocnicou v Petržalke. Nik nechápal, čo sa stalo. Postupne sa však polícia dopracovala k tomu, že za skutkom má stáť 54-ročný záchranár, ktorý bol po pár dňoch zadržaný. Ten mal študentku odvliecť do auta, nadrogovať a sexuálne zneužiť. Súd ho poslal do väzby.

Šikana sa stala témou číslo jedna

Vyšiel na strechu školy a skočil. V závere novembra prišla tragická správa z východoslovenskej obce Parchovany. 15-ročný žiak Roman počas vyučovania vyšiel na strechu budovy, odkiaľ sa rozhodol skočiť. Žiaľ, pád neprežil. Presvedčiť ho, aby skutok nespáchal, nedokázala ani jeho matka, ktorá bola na mieste, či otec, s ktorým krátko pred tým telefonoval. Všetko sa odohralo pred zrakmi spolužiakov. Tragický prípad otvoril otázku šikany. Práve tej mal na škole Roman dlhodobo čeliť. Dokonca aj vo chvíli, keď už stál na streche, mu jedno z prihliadajúcich dievčat zakričalo, aby skočil.

Výrazný posun v kauze vraždy Daniela Tupého

Po dlhých 18 rokoch práve v roku 2023 prišiel zásadný posun v kauze vraždy mladého študenta Daniela Tupého. Toho našli dobodaného na nábreží Dunaja v novembri 2005. Skupinu ľudí, v ktorej sa nachádzal, napadla iná. Po útoku zostalo niekoľko osôb zranených, no najhoršie sa útok skončil práve pre Daniela Tupého – ôsmim bodným zraneniam podľahol. Kto skutok spáchal, sa však nevedelo, rodina ponúkala státisícovú odmenu, operovalo sa s hypotézou, že skutok majú na svedomí neonacisti či dokonca, že má za ňou stáť podsvetie. Nič z toho však neviedlo k uzatvoreniu prípadu a mnohí už prestali dúfať, že by sa skutok podarilo niekedy objasniť. Potom však prišiel marec 2023, kedy polícia zadržala osem osôb, medzi nimi aj v tom čase už známeho právnika Adama Puškára. Z vraždy bol obvinený a neskôr aj obžalovaný. On však skutok popiera. Niekoľko mesiacov strávil vo väzbe, aktuálne je stíhaný na slobode. V kauze vraždy prebieha pojednávanie.

