Vodiči v nepriaznivom počasí poriadne riskujú: S hmlovkami alebo len s denným svietením! Odborník upozorňuje na riziká

BRATISLAVA - Pomerne vysoké denné teploty a následné nočné ochladenie a najmä vlhkosť spôsobujú, že v tomto období nás ráno častokrát sprevádzajú hmly. Tie boli najintenzívnejšie pár dní pred Vianocami a doslova by sa dali krájať. Mnohí šoféri však ignorovali predpisy a v nepriaznivom počasí jazdili s nesprávnym svietením. Dopravný analytik však varuje, že ide o hazard so životmi.

Jazda v hmle nie je pre nikoho príjemný zážitok. Viditeľnosť je veľmi slabá, vodiči sú opatrní, no mnohí majú zrejme jazdu v hmle ako adrenalínový šport. A to doslova. Kým mnohí totiž jazdia so zapnutými všetkými hmlovkami na aute, iní riadne svietenie doslova ignorujú. Môže za to zrejme pohodlnosť - v aute si nastavia automatické svietenie a viac sa o to, či je ich dobre vidno, nestarajú. Avšak, mnohí zabúdajú na to, že aj elektronika sa môže mýliť, a to pri hmle je častým pravidlom. Auto totiž vyhodnotí, že je svetlo a nastaví len denné svietenie, ktoré je v hmle nedostatočné. V mnohých prípadoch totiž nesvietia zadné svetlá a takéto auto si ďalší vodiči všimnú až na poslednú chvíľu.

„Pokiaľ senzor, ktorý je na vonkajšej strane vozidla, nepovie, že má vodič zapnúť svetlá, tak on ich automaticky manuálne nezapne. A tie svetlá sú potrebné na to, aby bolo auto vôbec videné. Strašne veľa ľudí to zanedbáva, lebo auto to nesprávne vyhodnotilo, no treba si uvedomiť, že aj zo zadnej strany musí byť auto videné v hmle, a preto často dochádza ku kolíziám,“ povedal dopravný expert Marián Ürge pre Topky.sk.

Na to, aby boli pre okolie dobre viditeľní, však častokrát zabúdajú aj chodci a po vonku sa pohybujú v tmavom oblečení bez reflexných prvkov. Ak okrem hmly aj mrholí, tak majú na sebe aj kapucne a v prípade zníženej viditeľnosti či v tme sú ťažko a neskoro viditeľní.

Na to, že jesenné a zimné počasie je pre vodičov a chodcov najnebezpečnejšie vôbec, každoročne upozorňujú aj policajti. Podľa ich slov je v takomto počasí, ktoré je ešte umocnené hmlou, dôležité najmä znížiť rýchlosť jazdy. "Určite ju nezvyšujte. Hmla totiž vytvára optickú ilúziu, vďaka ktorej máme pocit, že ideme pomaly a začneme podvedome byť nervóznejší a zrýchľovať. V tomto momente je najdôležitejšia pravidelná kontrola rýchlosti auta na tachometri," vysvetlili muži zákona.