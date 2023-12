Meteorológovia upozorňujú na výstrahu: V noci sa v niektorých okresoch môže vyskytnúť hmla

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V okresoch Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Gelnica, Košice-mesto, Košice-okolie, Michalovce, Trebišov, Prešov, Vranov nad Topľou, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske Teplice, Žilina sa môže vyskytnúť hmla. Výstraha platí do pondelka 9.00 h. Meteorológovia očakávajú dohľadnosť 50 až 200 metrov.

(Zdroj: shmu.sk)

Na horách môže byť v pondelok silný vietor v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Ružomberok, Martin, Brezno a Banská Bystrica. Výstraha podľa SHMÚ platí od 11.00 h do 18.00 h. "Na horách v polohách približne nad 1500 metrov sa ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, to je až víchrica," podotkli meteorológovia. Platia taktiež hydrologické výstrahy pred povodňami, a to pre okresy Malacky a Michalovce.