Mrholenie, dážď a poľadovica: Pozor na cestách! Počasie nás zasa potrápi, na TOTO sa pripravte

Novoročný postupujúci studený front s rozsiahlou oblasťou nízkeho tlaku vzduchu prináša aj na naše územie mierne ochladenie a zrážky. Prvé sneženie mohli zaznamenať obyvatelia severu a severozápadu stredného Slovenska už včera. Husté sneženie komplikovalo dopravu na Orave a vyskytla sa aj poľadovica, informovalo imeteo.sk.

Zmenšená oblačnosť a hmly môžu komplikovať dopravu

Dnes má tento trend pretrvávať. Na väčšine územia bude zamračené, a zmenšená oblačnosť z rána môže na niektorých miestach pretrvávať aj počas dňa. Situáciu by mohli komplikovať aj hroziace hmly. Teploty by sa však naďalej mali pohybovať v kladných hodnotách, najteplejšie bude na západnom Slovensku kde teploty dosiahnu od +5 do +9 stupňov Celzia.

Vodiči pozor na poľadovicu!

Na strednom a východnom Slovensku počasie prinesie teploty v rozmedzí medzi +1 a +6 stupňov Celzia. V dopoludňajších hodinách hrozí na cestách stredného a východného Slovenska poľadovica a aj na týchto miestach sa lokálne môžu objaviť aj hmly, preto by mali byť obozretní najmä vodiči.

Sneh bude najmä na horách

Snehové zrážky sa objavia najmä na horách, v nadmorskej výške od 800 metrov, no tieto snehové prehánky budú len slabé. Na väčšine územia Slovenska budú prevládať dažďové prehánky a mrholenie. Vietor bude slabý, neskôr zosilnie, a rýchlosť bude dosahovať od 5 až do 30 km/h. Na horách môže vietor nabrať na sile a zmeniť sa aj na slabú víchricu.

Ako meteorológovia avizovali už na konci roka, prvé výrazné a citeľné ochladenie by sa na našom území malo objaviť až okolo 6.januára. Práve vtedy numerické modely naznačujú, že rozpad polárneho víru by do Európy mohol priniesť opäť typicky zimné počasie a sneh a mráz aj do nížin.