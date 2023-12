Podanie žiadosti o povolenie pre malé čistiarne odpadových vôd sa predĺži

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Podanie žiadosti o zosúladenie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd sa predĺži. Vlastník malej čistiarne odpadových vôd (ČOV) do 50 obyvateľov bude o to môcť požiadať orgán štátnej vodnej správy do 31. decembra 2032, pôvodný návrh rátal s termínom 31. decembra 2028. Vyplýva to z vládnej novely vodného zákona, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. O novele rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.

Nová právna úprava ustanovuje nové povinnosti pre vlastníkov malých ČOV do 50 ekvivalentných obyvateľov. Vzhľadom na náročnosť zosúladenia existujúceho stavu malých ČOV s prijatou právnou úpravou a povinnosťami pre ich vlastníkov bolo podľa envirorezortu potrebné lehotu predĺžiť. Ak by sa lehota nepredĺžila, malé ČOV, ktoré majú dnes právoplatné povolenia na šesť alebo desať rokov, by sa nemohli prevádzkovať. Inak by im hrozila sankcia, skonštatovalo ministerstvo životného prostredia.

archívne video

Do kanalizácie niekto vylial ropné látky

"Osobitne upozorňujeme, že ide najmä o malé domové ČOV, dva až šesť ekvivalentných obyvateľov, ktorých prevádzkovatelia alebo vlastníci musia mať dostatočný časový priestor, aby získali informácie o zaradení ČOV podľa kategórií a k tomu prislúchajúce limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia," uviedol envirorezort v materiáli.

Zároveň bolo podľa ministerstva potrebné zohľadniť obmedzené kapacity štátnej vodnej správy na okresných úradoch, ktorá musí všetky povolenia pre malé ČOV prehodnotiť podľa jednotlivých kategórií. Za rok 2020 vydali desiatky tisíc rozhodnutí pre malé ČOV.

Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd

Poslanci prijali aj zmeny vzhľadom na to, že poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a poplatky za odber podzemnej vody prestávajú byť zdrojom Environmentálneho fondu a presúvajú sa do zdrojov správcu vodohospodársky významných vodných tokov, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). V dôsledku presunu financií sa požiadavky SVP na úhradu nákladov na zabezpečovanie neregulovaných vodohospodárskych služieb zo štátneho rozpočtu znížia.