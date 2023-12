V diskusii o kompetenčnom zákone dominuje opozícia: Rokovať sa má do polnoci

NRSR (Zdroj: SITA/Milan Illík)

BRATISLAVA - Diskusii o novele kompetenčného zákona dominovali aj v pondelok v Národnej rade (NR) SR vyjadrenia opozičných poslancov. Kritizovali obsah novelizácie, jej prerokovávanie v skrátenom legislatívnom konaní aj neúčasť koalície. Viacerí rečníci podčiarkli, že ide o vážnu zmenu a koalícia by mala vysvetliť zámery. Okrem iného kritizovali nárast výdavkov na zriadenie nového rezortu. Diskusia by mala pokračovať do polnoci, prihlásených je písomne ešte vyše 20 rečníkov.