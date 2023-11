Veľké zmeny u zásielkového súkromníka: Zmeny pri balíkoch krátko pred Vianocami, na toto si dajte pozor!

Balíky, ktoré posielate súkromnou spoločnosťou, prešli zmenou pravidiel. (Zdroj: Gettyimages.com)

BRATISLAVA - Azda každý sa pri istých príležitostiach, a hlavne pred vianočnými sviatkami, stretne so situáciou, že potrebuje poslať balík, no nechce sa spoliehať len na štátne zásielkové služby, ale obráti sa na súkromný sektor. Reč je o spoločnosti Packeta, ktorá už roky Slovákom slúži ako sekundárna firma na zasielanie balíkov. Práve tá totiž s príchodom novembra zmenila pravidlá, ktoré by vám určite nemali ujsť.