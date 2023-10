Neuveriteľný príbeh účastníka SNP Jozefa (105): Niekoľkokrát unikol istej smrti! Doživotný prezident asociácie v Írsku

(Zdroj: Youtube/MTT - Mestská televízia Trnava)

Jozef Veselský sa narodil 20. októbra 1918 v Trnave. Už od detstva, ktoré strávil v tomto meste, sa aktívne venoval športu, predovšetkým futbalu. "Mal som šťastný život, mali sme veľký dvor, tam sme hrali futbal a rozbili sme niekoľko okien," zaspomínal si v rozhovore pre Mestskú televíziu Trnava. Jeho rovesníkmi i priateľmi boli športoví velikáni ako Anton Malatinský či Imrich Stacho.

Rodičia a brat zahynuli v Auschwitzi

V roku 1937 zmaturoval na trnavskom gymnáziu a zamestnal sa v Bratislavskej všeobecnej banke, kde pracoval aj počas druhej svetovej vojny. Zoznámil sa tu so svojou manželkou, ktorá v banke pracovala ako pisárka. V roku 1944 sa aktívne zapojil do Slovenského národného povstania. Keď sa 1. augusta 1944 prihlásil v Banskej Bystrici, zaradili ho do brigády Bohdana Chmeľnického. Obaja rodičia i brat zahynuli v koncentračnom tábore Auschwitz. Počas SNP viackrát zažil nebezpečné situácie, no vždy sa mu podarilo z nich vyviaznuť. "Nikdy som sa nebál a mal som šťastie," povedal Veselský o svojich vojnových skúsenostiach.

Pôvodne chcel emigrovať do Austrálie

Po druhej svetovej vojne sa opäť aktívne venoval stolnému tenisu, ale aj športovým funkciám. V roku 1948 sa z obáv pred nastupujúcim komunistickým režimom rozhodol s manželkou a dvoma malými deťmi emigrovať. Pôvodne uvažovali o odchode do Austrálie. Kým čakali vo švajčiarskom Zürichu na austrálske víza, stretol priateľa, ktorý mu navrhol, aby sa presťahoval do Írska. Tu si veľmi rýchlo vybudoval profesionálnu aj športovú kariéru. Stal sa trénerom írskeho stolnotenisového mužstva, vďaka čomu sa mu už v roku 1952 podarilo získať írske občianstvo. Neskôr sa ako obchodný zástupca venoval predaju hodiniek a diamantov. Bol funkcionárom v írskom futbalovom klube Shamrock Rovers, neskôr v klube University College Dublin. Stal sa doživotným prezidentom Írskej asociácie stolného tenisu.

Aj vo vysokom veku sa Jozef Joe venoval štúdiu ako najstarší írsky vysokoškolský študent a 24. júna 2016 získal v Dubline na Trinity College čestný titul magistra umenia. Zhodou okolností v rovnaký deň získal doktorát aj držiteľ Nobelovej ceny za fyziku Peter Higgs, ktorého meno nesie známa fyzikálna častica.

Držiteľ viacerých vyznamenaní

"Vľúdny otec Slovákov v Írsku", ako sa Veselskému hovorí, je držiteľom viacerých vyznamenaní - Medailu za chrabrosť a Odbojový kríž I. triedy dostal bezprostredne po ukončení druhej svetovej vojny. V roku 2007 si z rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča prevzal štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža III. triedy. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ocenil Jozefa Veselského medailou a diplomom 1. stupňa M. R. Štefánika za významnú činnosť pri presadzovaní pokrokových, demokratických a humanitárnych tradícií odkazu boja za slobodu a proti fašizmu. Diplom mu počas svojej návštevy Dublinu v roku 2018 udelil tiež minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.