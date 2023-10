Veľký prehľad budúcich ministrov: TÍTO ľudia nám budú vládnuť

Lídri strán Smer-SD, Hlas-SD a SNS podpísali v pondelok koaličnú dohodu. (Zdroj: Getty Images, Topky/ Ján Zemiar, Kristián Korem, Vlado Anjel, Ramon Leško, Maarty TASR/Martin Baumann, Facebook/ Ján Krišanda – podpredseda SNS, TASR/ Pavol Demeš)

BRATISLAVA – Po dlhých dňoch úmorného čakania konečne prišlo to, čo všetci netrpezlivo očakávali. Dvadsať dní od zverejnenia výsledkov volieb sa na svetlo sveta dostali všetky nominácie na posty šéfov jednotlivých rezortov. Staronové mená, ostrieľaní politici, no aj nováčikovia, ktorí na vysoké politické posty zasadnú vôbec po prvýkrát. Predstavujeme vám budúcu vládnu zostavu v zložení Smer-SD, Hlas-SD a SNS.

archívne video

Fico o zostavovaní vlády, oficiálnych nomináciach Smeru i vojne v Izraeli (Zdroj: Facebook/ Robert Fico )

Nominanti strany Hlas-SD

(Zdroj: Getty Images, Topky/ Ján Zemiar, Krisitán Korem, Ramon Leško, TASR - Pavol Demeš)

Matúš Šutaj Eštok (36) – ministerstvo vnútra

Len 36-ročný politik pôvodom z Michaloviec v rokoch 2020- 2023 pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Bol generálnym manažérom strany Hlas-SD a s príchodom novej vlády sa stal nominantom na post šéfa Ministerstva vnútra SR.

Denisa Saková (47) – ministerstvo hospodárstva

Denisa Saková, rodáčka z Nitry, sa v slovenskej politike presadila pod zástavou strany Smer-SD. V priebehu svojej politickej kariéry zastávala funkcie, akými sú napríklad tajomníčka Ministerstva vnútra SR (2016- 2018), následne sa dostala aj na post samotnej ministerky, ktorý obsadila na dva roky v období rokov 2018- 2020. Ako podpredsedníčka novovzniknutej strany Hlas-SD sa s veľkou dôverou voličov prebojovala aj do národnej rady. Politické rozhodnutia ju však pohnali až na rezort hospodárstva.

Erik Tomáš (48) – ministerstvo práce

Erik Tomáš bol celému Slovensku známy vďaka svojej redakčnej práci z televíznych obrazoviek. Z pracovníka mediálnej sféry sa však v priebehu niekoľkých rokov stal politik. Rodák z Humenného vyštudoval Univerzitu Komenského v Bratislave a do posledných parlamentných volieb vkročil ako podpredseda ľavicového Hlasu-SD. Od vymenovania novej vlády bude pôsobiť ako šéf rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Tomáš Drucker (45) – ministerstvo školstva

Aj keď má za sebou Tomáš Drucker turbulentnú politickú minulosť, vyzerá to tak, že dnes sa už definitívne uhniezdil v strane Hlas-SD. Bývalý nominant strany Smer-SD na post ministra zdravotníctva (2016- 2018) aj na post ministra vnútra, ktorému šéfoval len necelý mesiac v roku 2018, si po svojom odchode zo Smeru založil vlastnú stranu Dobrá voľba. Rodák z Bratislavy však dnes stojí pevne na pôde strany Hlas-SD, ktorú bude reprezentovať aj ako budúci minister školstva.

Zuzana Dolinková (40) – ministerstvo zdravotníctva

Zuzana Dolinková je vyštudovaná lekárka. Slováci ju mali možnosť spoznať už na poste predsedníčky predstavenstva a výkonnej riaditeľky Zväzu ambulantných poskytovateľov. V politickom svete sa začala angažovať len nedávno. Raketový štart aj jej masívny nárast sympatizantov ju vo voľbách pretlačili cez brány parlamentu. Stranu Hlas-SD však bude po zložení novej vlády reprezentovať na poste šéfky rezortu zdravotníctva.

Richard Raši (52) – ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja

Richard Raši sa v politickom boji uchytil najmä za vlády Smeru-SD, kedy v rokoch 2008- 2010 zastával post šéfa rezortu zdravotníctva. Predtým pôsobil ako lekár. V rokoch 2010- 2018 obhájil dva po sebe idúce mandáty na post primátora mesta Košice, odkiaľ sa rodák z Košíc a absolvent Lekárskej fakulty univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vrátil späť k svojej politickej práci. V rokoch 2018- 2020 pôsobil aj ako podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu. S trojročnou prestávkou, počas ktorej sedel v parlamentných laviciach, sa tak z bývalého podpredsedu vlády stáva minister investícií.

Peter Kmec (56) – vicepremiér pre eurofondy a plán obnovy

Rodák z Nitry je diplomat s dlhoročnými skúsenosťami. Od roku 2020 pôsobil aj ako poslanec Národnej rady SR. V novozvolenej vládnej zostave sa stal nominantom na post vicepremiéra pre eurofondy a plán obnovy.

Nominanti strany Smer-SD

(Zdroj: Getty Images, Topky/ Ján Zemiar, Kristián Korem, Vlado Anjel, Ramon Leško, TASR/Martin Baumann)

Robert Fico (59) – predseda vlády

Robert Fico je dlhoročným slovenským politikom. Narodil sa v Topoľčanoch a po štúdiu na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave začal svoju politickú kariéru. Do politiky vstúpil v roku 1986 pod červenou zástavou KSČ, následne po páde režimu zohral kľúčovú rolu v Strane demokratickej ľavice. V roku 1999 sa stal predsedom novovzniknutej strany Smer-SD, ktorá je dlhodobou jedna z najsilnejších. Na premiérsku stoličku po voľbách zasadne po štvrtýkrát.

Robert Kaliňák (52) – ministerstvo obrany

Robert Kaliňák je jedným z kľúčových členov strany Smer-SD. V rokoch 2006-2010 a následne 2012- 2018 sedel na kresle šéfa rezortu vnútra ako nominant strany Smer. O silové rezorty sa vo vrcholovej politike usiluje už dlhodobo. Tento cieľ sa mu napokon splnil aj po voľbách 2023 a tak rodák z Bratislavy zasadne už na 4. ministerské kreslo, tentokrát však bude šéfovať rezortu obrany.

(Zdroj: Topky/Maarty)

Boris Susko (53) – ministerstvo spravodlivosti

Na kreslo šéfa rezortu spravodlivosti zasadne právnik Boris Susko, ktorý je nominantom a členom strany Smer-SD. Svoje právnické štúdiá absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Ladislav Kamenický (53) – ministerstvo financií

Ladislav Kamenický je taktiež dlhoročným členom strany smer SD. To, ako funguje exekutíva, si vyskúšal už v rokoch 2019- 2020, kedy za vlády Petra Pellegriniho zasadol na post šéfa rezortu financií. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a v novej vládnej zostave bude zastávať post ministra financií.

Richard Takáč (41) – ministerstvo pôdohospodárstva

Absolvent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bol dlhé roky nenápadnou figúrkou v radoch straníkov Smeru. Na výslnie sa dostal až po roku 2020, po odchode celej skupiny poslancov s Petrom Pellegrinim, ktorý následne založili stranu Hlas-SD. V politike pôsobil ako poslanec Národnej rady SR a zastával kľúčovú rolu pre stranu Smer-SD vo voľbách 2023.

Juraj Blanár (57) – ministerstvo zahraničných vecí

Na rezort zahraničia po dlhých špekuláciách zjavne zasadne dlohoročný politický harcovník Juraj Blanár. Rodák zo Žiliny a zároveň bývalý župan Žilinského samosprávneho kraja sa tak po voľbách 2023 posadí do kresla ministra zahraničných vecí. Blanár taktiež dlhé roky pôsobil, ako poslanec Národnej rady, kde zastával aj post podpredsedu NR SR v rokoch 2020- 2023.

Jozef Ráž ml. (44) – ministerstvo dopravy

Novým ministrom rezortu dopravy sa stane syn známeho speváka Joža Ráža. Pokus o jeho dosadenie na kreslo šéfa rezortu vnútra však po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martini Kušnírovej zamietol vtedajší prezident Andrej Kiska. Robert Fico ho však pri jeho nominácii na post šéfa dopravy popísal ako dobrého a pracovitého manažéra.

Nominanti strany SNS

(Zdroj: Getty Images, Topky/ Ján Zemiar, Kristián Korem, Maarty, Facebook/ Ján Krišanda – podpredseda SNS)

Rudolf Huliak (48) – ministerstvo životného prostredia

Nominácia Rudolfa Huliaka na post budúceho šéfa rezortu životného prostredia rozpútala vášne. Starosta Očovej a nominant strany SNS sa kvôli svojej kontroverzii dostal do konfliktu s viacerými politickými osobnosťami. Mimo iného útočil aj na partnera prezidentky Zuzany Čaputovej po tom, ako neprijala jeho nomináciu na post šéfa rezortu. Jeho budúcnosť ako šéfa Ministerstva životného prostredia SR je tak dnes zatiaľ na vážkach.

Martina Šimkovičová (52) – ministerstvo kultúry

Nominantka strany SNS by mala zasadnúť na miesto šéfky rezortu kultúry. Voliči ju poznajú najmä z televíznych obrazoviek a jej dlhoročného pôsobenia v televízii Markíza. Po svojom odchode z mediálnej sféry do iného fachu neušla a aj naďalej sa venovala mediálnej tvorbe v TV Slovan. Meno Martiny Šimkovičovej sa dnes v éteri spomína v spojitosti so šírením dezinformácií a konšpiračných teórií. V rokoch 2016- 2020 pôsobila v Národnej rade SR a opätovne bola zvolená v roku 2023.

Ján Krišanda (59) – ministerstvo športu a cestovného ruchu

Ďalší z trojice nominantov strany SNS na ministerské posty je Ján Krišanda, ktorý by mal do úradu novovznikajúceho rezortu zasadnúť od 1. januára 2024. Aj toto meno vyvolalo vlnu kontroverzie. Nominant SNS mal byť v kontakte s dnes už odsúdeným Mariánom Kočnerom, kvôli čomu ho napokon strana SNS v roku 2020 stiahla z kandidátky. Šéf SNS Andrej Danko ho napokon len s trojročným rozdielom nominuje na post ministra. Do doby, než nové ministerstvo vznikne, by mal Ján Krišanda obsadiť post štátneho tajomníka na ministerstve školstva.