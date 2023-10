Nominanti Smeru vyšli z tieňa: TÝCHTO ľudí posadia na ministerské kreslá! Presadí sa aj syn známeho speváka

(Zdroj: TASR, Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Po niekoľkotýždňovej odmlke je to konečne tu. Strana Smer-SD prelomila mlčanie a o svojich nomináciách na posty ministrov jednotlivých rezortov už začali rozprávať v kuloároch. Vyzerá to tak, že na kresla jednotlivých ministerstiev sa posadia už dlhšiu dobu medializované mená. Niektoré nominácie vás však prekvapia, na post šéfa jedného z rezortov by sa mal posadiť aj syn známeho speváka Joža Ráža.

archívne video

Smer, Hlas a SNS podpísali koaličnú zmluvu: Už je známe prerozdelenie rezortov (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ako informuje portál WebNoviny, mená jednotlivých nominantov na posty ministrov za stranu Smer-SD sú dnes už známe. Pre portál to potvrdili dva nemenované od seba nezávislé zdroje. Na rezort pôdohospodárstva by tak malo zasadnúť už dlho skloňované meno Richard Takáč. Podobne na tom bude aj ministerstvo financií, ktorého šéfom by sa mal stať Ladislav Kamenický. Rezort obrany by mal viesť dlhoročný politický harcovník Robert Kaliňák.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško)

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, TASR/ Michal Svítok, Martin Baumann)

Nemenované zdroje potvrdili aj nominanta na šéfa rezortu dopravy, ktorým by sa mal stať syn známeho speváka Joža Ráža Jozef Ráž mladší. Ten bol už v minulosti neúspešným kandidátom na post ministra vnútra. Za vlády Petra Pellegriniho sa na stoličku šéfa rezortu neposadil.

(Zdroj: Facebook)

Jožo Ráž. (Zdroj: TASR)