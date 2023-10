Pellegrini začal otáčať: Prehovoril o možnej kandidatúre na prezidenta! Zákulisné dohody ale odmieta

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Pellegrini oznámil nominácie Hlasu-SD na ministrov novej vlády, on chce šéfovať parlamentu (Zdroj: Topky/Raman Leško)

Reči okolo kandidatúry Petra Pellegriniho na post prezidenta podporili svojimi vyjadreniami aj niektorí politici. Predseda SNS Andrej Danko cez víkend označil v TA3 kandidatúru šéfa Hlasu za prirodzený politický krok. Zároveň si tiež myslí, že v koalícii nebude pokoj, „pokiaľ jeden nebude premiér a druhý prezident“. Predseda KDH Milan Majerský zasa v utorok v Na telo PLUS povedal, že by ho Pellegriniho kandidatúra neprekvapila a predpokladá, že šéf Hlasu aj kandidovať bude. „Zrejme ho politické strany, s ktorými bude teraz v koalícii, podporia na to, aby išiel do toho a bude silným protikandidátom pánovi Korčokovi alebo ďalším,“ povedal Majerský.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Záujem kandidovať za prezidenta zatiaľ oficiálne potvrdili diplomat a exminister zahraničných vecí Ján Kubiš a aj ďalší bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Pellegriniho meno v súvislosti s prezidentským úradom padalo už aj pred parlamentnými voľbami. Priali mu aj prieskumy. Podľa dát agentúry Focus zverejnených ešte v septembri by si voliči v prípade, že by sa v druhom kole ocitol Pellegrini v súboji s Ivanom Korčekom, vybrali za hlavu štátu lídra Hlasu. Volilo by ho 58 percent voličov. On sám však ešte v septembri kandidatúru jasne vylučoval.

Aktuálne však už z jeho ústa také jasné NIE nezaznieva. „Prieskumy sú z augusta, uvidíme, aké budú inokedy. Ja sa budem teraz sústrediť na to, aby vznikla stabilná vláda, aby si naši nominanti od prvého dňa začali robiť svoju prácu,“ uviedol v utorok pri predstavovaní nominantov strany Hlas na ministrov. On a ani vedenie strany vraj zatiaľ neprijali žiadne rozhodnutie o tom, že by mal kandidovať na post hlavy štátu. „Mrzí ma to, že to všade šumí, tu v centrále Hlasu to zatiaľ nešumí. Keď začne šumieť, tak vám to potom poviem,“ komentoval s úsmevom. Popretie z jeho úst však nezaznelo. „Samozrejme, môžem priznať jednu vec, že budem sledovať, ako sa bude vyvíjať spoločenská situácia a či by bol dopyt od občanov tejto krajiny na takúto kandidatúru. A keď budeme cítiť, že občania si to želajú, tak potom to začneme ešte len zvažovať,“ povedal.

Špekulovalo sa tiež o tom, že jeho kandidatúra má byť súčasťou zákulisnej dohody medzi Smerom a SNS. To však Pellegrini jasne odmietol. „Dohoda je uzavretá len na vznik vlády Slovenskej republiky a robiť dohody na niečo, čo je ešte úplne niekde ďaleko a nikdy neviete, ako dopadne, by bolo nelogické," povedal.