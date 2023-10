Politológ pri nominácii Šimkovičovej poriadne pritvrdil: Je to škandalózne! Takto vidí úlohu Čaputovej

Martina Šimkovičová (Zdroj: Topky/Maarty, archív R.Š.)

O nominácii Rudolfa Huliaka sa špekulovalo už niekoľko dní a hoci sa voči jeho osobe ozývala kritika z viacerých strán, dokonca sa proti tomu, aby bol členom vlády, spisovala petícia, prekvapením dňa je zatiaľ meno Martiny Šimkovičovej. „Nie že to nie je vhodné, je to škandalózne. Andrej Danko si urobil z dvoch ministerstiev trafiky pre ľudí, ktorých sa potreboval zbaviť, pretože by mu mohli zavadzať v jeho poslaneckom klube. Neviem, čo táto krajina urobila Pánu Bohu, že ju tak trestá,“ pýta sa politológ Radoslav Štefančík.

V súvislosti s jej kompetentnosťou riadiť rezort poukázal na to, že doteraz mu nie sú známe úspechy, alebo aspoň činnosť Šimkovičovej v prospech pozdvihnutia úrovne slovenskej kultúry. Svojim vystupovaním pôsobila podľa neho skôr opačným smerom. „Kultúrna obec bude pravidelne a pri každej príležitosti ukazovať svoju nespokojnosť. Takže medzi umelcami a ministerkou kultúry bude panovať v aktuálnom volebnom období. Naši umelci si toto fakt nezaslúžia,“ myslí si.

Čo sa týka obrazu Slovenska v zahraničí, tak Štefančík je presvedčený, že zlú reklamu urobila celej vláde spolupráca so Slovenskou národnou stranou. Takže pani Šimkovičová bude len jednou malou kvapkou v mori hanby.

Posledné slovo bude mať však prezidentka, ktorá už vopred avizovala, že bude mať pri niektorých menách červené čiary. Tie ale nebudú osobné, prekážať jej však budú nominácie ľudí, ktorí by boli trestne stíhaní. To však nie je prípad nádejnej šéfky rezortu kultúry. „Pani Šimkovičová nie je súdne trestaná, ani stíhaná, nevzniká teda s jej nomináciou nejaký konflikt záujmov. Pani prezidentka bude určite rešpektovať princípy parlamentnej demokracie a výsledkov parlamentných volieb a hoci s veľkou nevôľou, vymenuje pravdepodobne túto osobu za ministerku kultúry. Prezidentka nemá do posudzovania kandidátov na ministrov zahrnúť svoje vlastné sympatie, či antipatie. Musíme rešpektovať, že ľud ako suverén si tentokrát vybral sám. Tak ako svojho času si vybral za hlavu štátu Zuzanu Čaputovú,“ uzavrel politológ.