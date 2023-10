AKTUÁLNE Tvrdá rana z paláca! Prezidentka si dupla: Chce náhradu za Huliaka, menovanie vlády je otázne

Zuzana Čaputová (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Robert Huliak je jediný z nominantov na člena vlády, ktorého Čaputová odmietla vymenovať. "Prezidentka je presvedčená, že na rozdiel od ďalších nominantov v prípade Rudolfa Huliaka existujú ústavno-právne dôvody a to v takej intenzite, že nemôže zastávať post ministra životného prostredia, a to vzhľadom na zverené úlohy a poslanie ministerstva. Jeho vymenovanie by nedávalo záruku riadneho chodu tohto ústavného orgánu. Prezidentka preto Rudolfa Huliaka nevymenuje a požiadala Roberta Fica o doručenie nového návrhu kandidáta na post ministra životného prostredia, aby bolo možné pristúpiť k vymenovaniu vlády," odkázal včera jej hovorca Martin Strižinec. Národniari síce toto rozhodnutie zobrali na vedomie, no za Huliakom stoja a nomináciu meniť nemienia.

Do toho vstúpil Robert Fico, ktorý ešte včera večer tvrdil, že ak bude SNS trvať na nominácii Rudolfa Huliaka na post ministra životného prostredia, Fico ho po menovaní za premiéra predloží Zuzane Čaputovej v rámci oficiálnych nominácií. Očakával však, že po oficiálnom návrhu nominácií mu Prezidentský palác oznámi, že hlava štátu vymenuje vládu bez Huliaka. Predpokladal tiež, že prezidentka dočasne poverí vedením envirorezortu niekoho z nových ministrov, a to dovtedy kým SNS neoznámi nové meno. "Poslanec Huliak bude môcť potom podať návrh na Ústavný súd SR, ktorý rozhodne, či jeho nevymenovanie bolo v súlade s Ústavou SR," dodal.

Zdá sa však, že také jednoduché to nebude. „Termín vymenovania vlády prezidentka stanoví až po doručení nového návrhu kandidáta no post ministra životného prostredia, aby mohla vymenovať novú vládu v kompletnom zložení,“ zaznelo dnes z paláca.

Termín ustanovujúcej schôdze Národnej rady SR stanovila Zuzana Čaputová na stredu 25. októbra 2023 o 10.00. Či bude dovtedy vyriešená problematická situácia s menovaním vlády, je nateraz otázne.