Pellegrini si vybral minulosť, odkazuje Majerský: KDH to berie na vedomie

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini si vybral minulosť. KDH to berie na vedomie. Vyhlásil to predseda hnutia Milan Majerský v reakcii na rozhodnutie Hlasu-SD rokovať o novej vláde už len so Smerom-SD a SNS.