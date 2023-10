Veľké mená sa prerátali: Ich strany môžu na peniaze zabudnúť! Prišli o mastné sumy a na krku majú pôžičky

(Zdroj: Getty Images, Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel, Maarty)

BRATISLAVA - Niektoré politické strany majú v týchto dňoch dvojnásobný dôvod na smútok. Okrem toho, že sa im nepodarilo prekročiť 5-percentnú hranicu pre vstup do parlamentu, neprekročili ani tú 3-percentnú, ktorá by im garantovala štátny príspevok. Prišli tak o nemalý zdroj príjmov, ktorý by im okrem iného mohol vykompenzovať náklady za predvolebnú kampaň.