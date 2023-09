Posledný PRIESKUM renomovanej agentúry pred voľbami: Jasné víťazstvo Smeru a šok pre koaličnú stranu

(Zdroj: Topky/ Maarty, Ramon Leško, Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Ak by sobotné voľby dopadli tak, ako ukázal posledný prieskum agentúry Focus, víťazom by sa stala strana Smer-SD so ziskom 18 percent hlasov. V tesnom závese za ním je však s relatívne malým rozdielom Progresívne Slovensko, ktoré by volilo 16,6 percenta oslovených. Treťou by bola strana Hlas-SD so ziskom 13,7 percenta.

Tieto voľby evidujeme rekordný záujem o voľbu zo zahraničia, pričom odvolilo už 50% respondentov (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Prieskum realizovala agentúra Focus pre TV Markíza od 22.9 do 26.9. Do parlamentu by sa dostala aj koalícia OĽaNO a Priatelia, ktorej by hlas dalo 8,2 percenta opýtaných. Ako koalícia pritom musia na zvolenie prekročiť hranicu 7 percent. Nasleduje hnutie Republika, ktorému by dalo hlas 7,7 percenta opýtaných, za ním je KDH so ziskom 6,5 percenta a SNS so 6,4 percentami. Ako posledná by brány parlamentu prekročila strana SaS, ktorej by svoj hlas odovzdalo 5,8 percenta voličov.

(Zdroj: FOCUS Marketing & Social Research)

Prvá pod čiarou by bola strana Sme rodina, ktorá by dostala 4,1 percenta hlasov. Nasleduje strana Demokrati s rovnými 4 percentami hlasov a Aliancia so ziskom 3,5 percenta hlasov. ĽSNS by volilo 1,7 percenta voličov. Všetky ostatné strany dostali menej ako 1 percento.