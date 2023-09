Po voľbách predstavíme kroky, ako znížiť deficit verejných financií, tvrdí premiér Ódor

Ľudovít Ódor (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

archívne video Tlačová konferencia predsedu vlády SR Ľudovíta Ódora (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Ak by sme do tejto štvavej kampane predstavili opatrenia, ktoré sú racionálne a potrebné, no môžu byť bolestivé, neviem, ako by to dopadlo. Intenzívne zvažujem, že ich predstavíme po voľbách," priblížil premiér s tým, že predstavenie krokov po voľbách môže byť užitočné, pretože strany, ktoré budú vytvárať koalíciu, sa môžu rozhodnúť, či budú s opatreniami súhlasiť. Ide o kroky v daňovej a výdavkovej oblasti, kde bude podľa premiéra potrebné šetriť aj na prevádzke štátu či na sociálnych opatreniach. "Dáme na stôl väčší balík, pretože ak bude vláda chcieť riešiť väčšinu konsolidácie cez dane, budú tam opatrenia aj takého charakteru," vyjadril sa Ódor.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podľa premiéra by bolo ideálne konsolidovať verejné financie na úrovni 5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Minimálna konsolidácia je však podľa Ódora 3 % HDP. "My sme úradnícka vláda, takže sme si dovolili povedať pravdu a veci tak, ako sú. Čakali sme, že v kampani žiadna politická strana nebude hovoriť o tom, že sa treba pripraviť na šetrenie. Upozornili sme na to, že situácia nie je dobrá, Slovensko je medzi najhoršími v Európskej únii (EÚ), čo sa týka deficitu či udržateľnosti." Premiér upozornil aj na to, že bývalé vlády nemali snahu konsolidovať verejné financie v dobrých časoch. V súvislosti s nelegálnymi migrantmi zatiaľ nebol zaznamenaný incident, potvrdil Ódor.

Sýrski utečenci v Bratislave (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

"Stále platí, že migranti, ktorí sem prichádzajú, odchádzajú. A posledné čísla dokonca hovoria, že migranti sú vybavovaní veľmi priebežne za 24 hodín," povedal. Dodal, že migranti dokážu prejsť aj cez stráženú hranicu. "Myslieť si, že sa to dá hermeticky uzavrieť, je čistý mýtus," povedal. Ak by sme na hranice poslali veľa policajtov a vojakov, bolo by to podľa premiéra veľmi drahé a ľudia by veľmi dlho čakali na hraničných priechodoch.

Dodal, že na hraniciach sú hliadky a Slovensko spolupracuje s Maďarskom. Nemecko podľa neho v súčasnosti neuvažuje o znovuzavedení hraničných kontrol s Českou republikou. "Uvažujú o tom, že s českými partnermi vytvoria hliadky ešte na českej strane hranice a budú robiť presne to, čo teraz robia naši policajti s Maďarskom," priblížil s tým, že je potrebné lepšie chrániť vonkajšie hranice Európskej únie.