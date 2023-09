Agresívna kampaň môže niektorých voličov odradiť, tvrdí politologička

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Agresívna volebná kampaň môže niektorých voličov znechutiť a odradiť ich od účasti na parlamentných voľbách. Skonštatovala to pre TASR politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Darina Malová. Politológ Juraj Marušiak zo Slovenskej akadémie vied v tejto súvislosti poukázal, že niektoré aktivity v minulosti, svedčiace o "prepálení" kampane, mali na danú stranu skôr negatívny účinok, no dnes to tak nemusí byť.