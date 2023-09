Ferusová sa pri šéfovi Sme rodina zamotáva vo vlastných slovách: Peniaze od Zora na právnikov či za starožitnosti?

Ferusová tvrdí, že jej "Zoro" dal peniaze na právnikov, ten povedal niečo iné. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, YouTube/Pimpinocka, TASR/Jakub Kotian)

Ferusová poskytla rozhovor pre TV Markíza, ktorá zároveň položila otázky aj známemu advokátovi a podnikateľovi Zoroslavovi Kollárovi, ktorý v tomto prípade podľa lídra Sme rodina zohráva v prípade kľúčovú, priam mecenášsku úlohu.

Celý prípad z hľadiska Ferusovej stojí na tom, že Kollár ju mal psychicky donútiť k tomu, aby išla dvakrát na potrat. Argumentuje správami aj prepismi z bankového účtu. Televízii najnovšie na kameru ukázala aj dokumenty z obidvoch potratov. Jeden sa mal odohrať 29. 4. 2022 v Leviciach a druhý 2. 12. 2022 vo Viedni pomocou tabletky.

Šéf Sme rodina tvrdí, že o žiadne potraty nešlo, dokonca si ani nie je istý, že deti boli jeho, keďže Ferusová podľa neho mala mať v tom čase iný pomer. Navyše argumentujú správami, ktoré už preverujú orgány činné v trestnom konaní. Ich súčasťou sú aj nahrávky, pričom kollárovci argumentujú tým, že Ferusová mala prísť o obidve deti kvôli jej zdravotnému stavu a išlo o samovoľný potrat. Deti by vraj donosiť nemohla.

Finančná injekcia na právnikov či za starožitnosti?

Kľúčová však je teraz známa pasáž o tom, že Zoroslav Kollár mal Ferusovej za diskreditáciu Kollára ponúknuť odmenu 40-tisíc eur. No a tu sa celý prípad zamotáva. "Malo to byť tak, že to mala byť tá pomoc od Zora, ale nebolo to nič nútené. Nebolo to tak, že 'Ja ti dám 40 tisíc a ešte hovor klamstvá'. Nie, nie je to trestný čin, keď hovorím pravdu a niekto mi chce pomôcť, čo sa týka právnikov a týchto vecí," povedala televízii na kameru Ferusová, ktorá sa len nedávno odhalila verejnosti ako mysteriózny hlas z video na USB kľúči, ktorý odoslala 149 poslancom do Národnej rady SR.

(Zdroj: TASR - Jaroslav Novák, YouTube/Pimpinocka)

Peniaze som jej dal za starožitnosti, tvrdí sám Zoroslav Kollár

Tu však Ferusovej verzia naráža na nezrovnalosti. Zatiaľ čo ona nepriamo tvrdí, že jej Zoroslav Kollár poskytol finančnú pomoc na právnikov a veci s tým súvisiace, on si na nič také nespomína. "Nikdy som jej žiadne peniaze nesľuboval ani nedal. S výnimkou kúpy zopár starožitností, ktoré predávala, pretože nemala z čoho žiť," odkázal televízii Zoroslav Kollár. Toho šéf Sme rodina považuje za hlavu celej "skupiny", pričom podľa nich na tejto diskreditácii spolupracujú aj Tomáš Rajecký či známy internetový komentátor Marek Šoun.

(Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Samotná Ferusová sa navyše bráni tým, že správy, ktorými máva šéf Sme rodian a o ktoré sa už zaujímajú orgány, boli napísané síce pod jej menom, ale vraj ich neposielala ona, ale pravdepodobne jej kamarátka. "Niečo zrejme písala moja bývalá kamarátka z môjho telefónu. Ostatné si vysvetliť neviem. No viem, čo všetko sa dá s telefónmi v dnešnej dobe urobiť," povedala.

Nie je teda jasné, prečo Ferusová hovorí o odmene za právne služby, zatiaľ čo sám Zoroslav Kollár o žiadnych peniazoch nevie. Nateraz však z toho v klube Sme rodina majú dobrú zábavu, o čom svedčí aj posledný status podpredsedu hnutia a aj samotného parlamentu Petra Pčolinského.

(Zdroj: Facebook/Peter Pcolinsky)