Obrovský úspech: V Transplantačnom centre Košice odobrali a po prvýkrát transportovali bijúce srdce

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Srdce transportovali k príjemcovi do Prahy. Išlo o dvoch mužov. Darca po stanovení smrti mozgu, ako aj príjemca orgánu boli približne v rovnakom veku. Od odberu prešlo niekoľko hodín, pričom srdce po celý čas bilo. "Pražskí odborníci k nám prvýkrát prišli po srdce so špeciálnym prístrojovým vybavením, ktoré napodobňuje fyziologický stav, a zároveň udržiava srdce v teplom a bijúcom stave. Na to, aby sa v prístroji vytvoril simulovaný krvný obeh, je potrebné odobrať darcovi približne 1,5 až dva litre krvi," vysvetlil primár transplantačného oddelenia košickej nemocnice Igor Gaľa.

Bežne sa srdce transportuje v ľade

Bežne sa srdce transportuje v ľade a po transplantácii príjemcovi sa defibriluje, teda opäť oživuje a uvádza do činnosti. "Pri bežnom transporte sa srdce musí dostať k príjemcovi do štyroch hodín. S využitím modernej technológie je však možné tento čas predĺžiť až na dvojnásobok," doplnila Šustová s tým, že vďaka novému systému v klinickej praxi sa zvyšujú možnosti použitia orgánov aj pre príjemcov s vážnejšími diagnózami, do vzdialených odberných miest, tiež od darcu po zastavení srdca, ako aj v prípadoch komplikovanej anatómie príjemcu. Za uplynulých päť rokov odobrali v Transplantačnom centre UNLP Košice na transplantáciu spolu 23 sŕdc, z toho len v prvom polroku tohto roka išlo o šesť sŕdc, čo je najviac na Slovensku.