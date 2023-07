Politika ich zomlela a voľby odmietli: Je jedno, ako začne október, týchto ľudí v parlamente tak skoro neuvidíme!

Týchto poslancov už neuvidíme. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško, Ján Zemiar, TASR/Jakub Kotian)

Ján Benčík (začal v Za ľudí)

To, že poslanec Benčík sa viac nechystá kandidovať oznámil už na jar tohto roka. Benčík začal svoju politickú kariéru v Za ľudí, no neskôr po vnútorných rozbrojoch v strane prešiel spolu s ďalšími pod krídla poslaneckého klubu SaS. Benčík si toho za niekoľko rokov "užil" dosť. Verejnosť nezabudne ani na to, ako sa do jeho vlastného bytu dobíjali protestujúci či jeho pamätnú kritiku extrémistických poslancov v parlamente. "Nemôžem mať dobrý pocit, lebo sa mi zdá, že to celé bolo zbytočné. Asi som do toho vôbec nemal ísť. Mal som poslúchnuť manželku, ktorá ma varovala. Bol som naivný," povedal svojho času pre Denník N.

Katarína Hatráková (začala v OĽaNO)

Ani vážna kandidátka na detskú ombudsmanku a bývalá poslankyňa klubu OĽaNO Katarína Hatráková sa volieb nezúčastní. Tá sa dostala do parlamentu cez Kresťanskú úniu, ktorá v roku 2020 spadala tiež pod kandidátku OĽaNO. Hatrákovej budúcnosť v klube OĽaNO zahatal incident, kedy sa spolu s vtedajšou kolegyňou Romanou Tabák rozhodla nepodporiť súdne rozhodovanie o väzbe pre lídra Smeru-SD Robreta Fica. A čo bude teraz robiť? "Rada by som sa venovala témam sociálnoprávnej ochrany priamo v exekutíve, v teréne," povedala poslankyňa pre Nový čas.

Romana Tabák (začala v OĽaNO)

Keď už je reč o Romane Tabák, ani tá nebude v najbližších parlamentných voľbách kandidovať, no to ešte neznamená, že sa politiky stráni. Sama sa nechala počuť, že bude v kampani pomáhať Slovenskej národnej strane Andreja Danka a je veľmi pravdepodobné, že bude aj kandidátka do eurovolieb za túto stranu. Tabák sa dostala do parlamentu na krídlach Matoviča, ktorý ju vraj našiel "na schodoch" keď ho sledovala pri proteste proti Monike Jankovskej. Nakoniec sa objavila na kandidátke hnutia OĽaNO.

Slavěna Vorobelová (náhradníčka Mariana Kotlebu, ĽSNS)

Spočítané to má v parlamente aj populárna náhradníčka Mariana Kotlebu v parlamente Slavěna Vorobelová, ktorá však pôsobila ako nezaradená. "Aby som predišla rôznym špekuláciám, dohadom či výmyslom, ktorých bolo neúrekom, Vám chcem oznámiť, že nemám v pláne kandidovať v nadchádzajúcich predčasných parlamentných voľbách do NR SR. Vážim si ponuky niektorých strán a hnutí, parlamentných aj mimoparlamentných, a samozrejme som za ne vďačná. Aj naďalej sa však budem snažiť prinášať môj pohľad na politické a spoločenské dianie u nás a vo svete, s cieľom hájiť záujmy Slovenska a slovenského národa," napísala Vorobelová už v júnovom statuse.

Erik Ňarjaš (bývalý člen klubu OĽaNO)

Už tretím poslancom, ktorý začína v klube OĽaNO a teraz sa už vo voľbách neobjaví je tanečník Erik Ňarjaš. Ten bol dokonca aj členom predstavenstva štátnej lotériovej spoločnosti Tipos, odkiaľ po nástupe úradníckej vlády tiež odišiel. Neskôr dokonca odišiel z klubu OĽaNO. Síce to najskôr vyzeralo, že len odchádza z klubu a vo voľbách si nájde inú stranu, kde by mohol kandidovať. No ukázalo sa, že Ňarjaš na úkor svojich obchodných aktivít v komerčnom sektore a práce pre nadácie končí v politike celkovo.

Anna Remiášová (začala v OĽaNO)

Azda každý, kto sleduje politiku dlhší čas, už dôverne pozná tragický príbeh Anny Remiášovej, ktorá v 90. rokoch prišla o vlastného syna po tom, ako explodovalo jeho auto, ktoré šoféroval na ceste z Karlovej Vsi. Remiášová bola v parlamente ako hosť v roku 2017, kedy sa po 19 rokoch podarilo zrušiť Mečiarove amnestie, ktoré sa vzťahovali na viaceré skutky z tej doby. Neskôr sa však dostala do parlamentu plnohodnotne ako poslankyňa za Matovičovo hnutie, no zdá sa, že ani ju po troch odpracovaných rokoch politika viac neláka. Poslankyňa bola v skupine ľudí, ktorí Matovičov klub v rámci demokratického krídla OĽaNO opustili, a pridala sa k Demokratom, avšak na ich kandidátke nie je.

Marek Hattas (začal v Za ľudí)

Primátor Nitry Marek Hattas bol tiež poslancom parlamentu, kedy ho ľudia vo voľbách 2020 za stranu Za ľudí do tejto pozície zvolili. Hattas sa však zrejme s povinnosťami, ktoré sa mu spájajú s touto činnosťou a činnosťou primátorovania v Nitre prepočítal. Aj on, podobne ako Benčík, bol v skupine poslancov, ktorí po vzbure v Za ľudí odišiel pod klub SaS. Jeho budúcnosť však v parlamente nebude. Dá sa predpokladať, že po voľbách sa Hattas bude môcť intenzívnejšie venovať práci primátora.

Ján Krošlák (začal v OĽaNO)

Bizarne začína príbeh už ďalšieho poslanca z OĽaNO, ktorý sa vo voľbách 2023 neobjaví. Jeho meno je Ján Krošlák a je to ďalší športovec a tenista tejto kandidátky, no aj jeho vzťahy s Matovičom boli natoľko zlé, že sa z neho stal najskôr nezaradený a potom poslanec klubu Sme rodina. Bizarnosť príbeho politického začiatku Krošláka tkvie v tom, že sa po roku 2019 objavil naraz na dvoch kandidátkach - OĽaNO aj SaS. Nakoniec si vybral Matoviča.

Monika Kozelová (začala v OĽaNO)

Azda všetci občania z komunálnej politiky v Bratislave poznajú Moniku Kozelovú, ktorá sa v roku 2020 stala aj poslankyňou NR SR. V hnutí OĽaNO pôsobila až do roku 2023, kedy aj ona bola v skupine odídencov k Eduardovi Hegerovi a jeho Demokratom. Ani ona sa však, podobne ako Remiášová, nechystá do volieb 2023. Tá už koncom júna na sociálnej sieti uverejnila príspevok o tom, že sa "pripravuje na svoj posledný týždeň v parlamente", čo mnohé napovedalo. Nakoniec na kandidátke Demokratov vidíme, že skutočne nekandiduje.

Martin Čepček (začal v OĽaNO)

Hádam nikto nezabudne na počet pokusov, koľkými chcel poslanec Martin Čepček riešiť politiku potratov. Čepček začínal ako poslanec OĽaNO, no po jeho ultrakonzervatívnych názoroch na niektoré otázky predčil a zahanbil aj kolegov z KÚ, a tak nakoniec pôsobil ako nezaradený. Vo voľbách sa však neukáže. Čepček sa "preslávil" aj tým, že chcel napríklad legislatívne riešiť sledovanie porna len po notárskom overení či inými vecami. V júlovom statuse tvrdí, že kandidovať nebude lebo je "verný hodnotám a svedomiu". Ponuku od OĽaNO vraj ale dostal. "Dostal som ponuku aj od spomínanej strany, na ktorú som reflektoval, no musím vyjadriť sklamanie z politiky a spôsobu prijímania ľudí na kandidátku. Už tam nie sú nezávislé osobnosti. Tie už buď nechcú kandidovať (asi vedia prečo) alebo ich vyhodili pre názor," posťažoval sa Čepček.

