Vrátila sa do parlamentu ako bumerang: Po boku poslanca za Smer sa bude objavovať známa tvár

Galis má známu asistentku. (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Akoby to bolo včera, čo sa musel predseda extrémistickej ĽSNS Marian Kotleba porúčať z parlamentu, pričom jeho miesto zaujala dovtedy neznáma tvár. Dnes ju už všetci poznáme a aj keď sa už do parlamentu cez voľby nedostala, naďalej sa v ňom bude objavovať! Ako je to možné?