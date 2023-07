Nárok na dotáciu v projekte Digitálny žiak má stále 40-tisíc žiakov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Desiatky terénnych pracovníkov po celom Slovensku tak už v najbližších dňoch pomôžu stovkám rodín s registráciou i samotným procesom získania a uplatnenia príspevku vo výške 350 eur. Môžu oň aj počas leta požiadať žiaci a ich zákonní zástupcovia, pričom nárok majú primárne štyri skupiny žiakov. DK aktuálne eviduje už viac ako 114.000 zaregistrovaných žiakov. "Odoslali sme už viac ako 42.000 príspevkov. Vďaka projektu má v súčasnosti doma svoj vlastný počítač či tablet už cez 23.000 žiakov," uviedol Lelovský s tým, že nárok na pomoc má stále približne 40.000 doposiaľ neregistrovaných žiakov.

Video:Národný projekt Digitálny žiak je unikátny projekt

Národný projekt Digitálny žiak je unikátny projekt (Zdroj: TASR/František Iván)

Primárnym cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť digitálnych technológií pre všetkých, bez ohľadu na to, z akého sociálno-ekonomického prostredia pochádzajú. "Aktívne spolupracujeme so 139 komunitnými centrami na Slovensku. Vďaka úzkej spolupráci s občianskymi združeniami (OZ) TENENET a ROTA navštívi 20 kvalifikovaných terénnych pracovníkov počas celého leta jednotlivé rodiny a prevedú ich procesom registrácie," vysvetľuje expert DK na prostredie MRK Martin Giertl.

Preĺženie lehoty

Zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich v týchto komunitách podľa Adriany Maškovej z OZ TENENET vítajú predĺženie lehoty na registráciu do konca augusta pre stredoškolákov, respektíve do konca septembra aj pre ostatné skupiny žiakov. Zákonní zástupcovia prejavujú o možnosť získať príspevok podľa starostu Luníka IX Marcela Šaňu veľký záujem. Do aktivít projektu je zapojených takmer 500 slovenských základných a stredných škôl, košický región podľa realizátorov potvrdzuje, že spolupráca so školami je skutočne efektívna a prináša pozitívne výsledky.

O príspevok na nákup novej digitálnej techniky môžu záujemcovia požiadať vyplnením registračného formulára na weebovej stránke www.digitalnyziak.sk, kde nájdu aj všetky potrebné informácie. "Spolupráca všetkých zainteresovaných aktérov prináša výsledky a v konečnom rade je prínosom nielen pre cieľovú skupinu, teda žiakov, ale pre celú komunitu a spoločnosť," uzatvára Giertl.