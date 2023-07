Proces v korupčnej kauze s Dušanom Kováčikom pokračoval výsluchom exriaditeľa NAKA

Dušan Kováčik na súde. (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Zurian, ktorý bol predvolaný ako svedok obhajoby, pred súdom uviedol, že k skutkom, ktorých sa proces týka, nemá detailné informácie, keďže v tom čase ešte nepôsobil na NAKA. Informácie získal len sprostredkovane od Jána Kaľavského, bývalého policajta, ktorý bol neprávoplatne odsúdený za korupciu.

archívne video Poslanci reagujú na právoplatné odsúdenie bývalého špeciálneho prokurátora Kováčika na osem rokov

Poslanci reagujú na právoplatné odsúdenie bývalého špeciálneho prokurátora Kováčika na osem rokov (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Zurian vo svojej výpovedi spochybnil viacerých svedkov a hovoril aj o stretnutiach s Jánom Kaľavským. Ten mal bývalému riaditeľovi NAKA povedať o tom, ako niektorí policajti manipulujú vyšetrovania a pripravujú svedkov na výsluchy, stať sa tak podľa Jána Kaľavského malo aj v korupčnej kauze Dušana Kováčika. Zurian si rozhovor i nahral, záznam je ochotný predložiť ako dôkaz, no uložený ho má v zahraničí.

Manipulovalo s vyšetrovaniami

Dušan Kováčik po výpovedi Zuriana uviedol, že ako svedka ho chceli vypočuť už počas prípravného konania, no nebolo im to umožnené. "Z obsahu jeho výpovede je zrejmé, že sa manipulovalo s vyšetrovaniami nielen v tejto veci, ale aj v iných, a dokonca je zrejmé, kto na týchto manipuláciách participoval. Svedok len potvrdil to, že vyšetrovanie je voči nám obžalovaným vedené zaujate, neobjektívne a jednostranne," skonštatoval niekdajší špeciálny prokurátor.

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik čelí na banskobystrickom pracovisku ŠTS obžalobe zo zločinu prijímania úplatku. V roku 2016 mal v špeciálne upravenej knihe prijať 50.000 eur od spoluobžalovaného Petra K. za to, že bude blokovať stíhanie v dvoch trestných veciach. Jednou z nich je kauza bývalého riaditeľa úradu zvláštnych policajných činností Jozefa Reháka, ktorého ŠTS za spoluprácu so zločineckou skupinou sýkorovcov a branie úplatkov neprávoplatne odsúdil na 11 rokov väzenia. Druhý prípad, ktorý mal Dušan Kováčik ovplyvňovať, sa týkal priamo Petra K.

Kľúčovým svedkom je Slobodník

V korupčnej kauze s bývalým špeciálnym prokurátorom okrem Zuriana doposiaľ vypovedalo už niekoľko v minulosti verejne činných osôb. Ide napríklad o bývalého šéfa policajných odposluchov Jozefa Reháka, exriaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Antona Šafárika, bývalého námestníka SIS Borisa Beňu či niekdajšieho funkcionára policajnej inšpekcie Adriána Szabóa. Kľúčovým svedkom obžaloby je bývalý riaditeľ Národnej jednotky finančnej polície Bernard Slobodník, v procese vypovedal aj prokurátor ÚŠP Peter Kysel, ktorému mal Dušan Kováčik jeden zo spisov odňať.

Bývalého špeciálneho prokurátora, ktorý je už právoplatne odsúdený za inú korupčnú kauzu na osem rokov väzenia, na piatkové pojednávanie eskortovali z väzenia. Na súde od začiatku procesu chýba jeho spoluobžalovaný Peter K., podnikateľ s údajnými väzbami na bezpečnostné zložky, ktorý je na úteku v zahraničí a koná sa voči nemu ako ujdenému. Obaja obžalovaní vinu popierajú.