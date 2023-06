Všetko alebo nič! Matovič bude nútený ísť do volebného rizika: Hnutiu OľaNO hrozí osud PS

BRATISLAVA - Je veľmi dôležité, aké kroky urobí tá-ktorá strana pred parlamentnými voľbami. Jedna záležitosť je premenovať včas celé hnutie a zobrať na kandidátku viacerých ľudí, no druhá vec je už to, ak sa so spájaním na kandidátke čaká do posledného možného dňa, a tak sa musí prikročiť k vstupu do volieb vo forme koalície. O týchto záležitostiach v týchto dňoch rozhoduje líder OĽaNO a priatelia Igor Matovič, ktorý ak sa spojí s Kresťanskou úniou Anny Záborskej a Za ľudí Veroniky Remišovej, bude musieť už prekročiť nie 5, ale 7 percent, čo je v prípade ich preferencií pomerne riziko.

Matovič o spájaní so Za ľudí a s KÚ ešte otvorene nehovorí, čaká sa na verdikt

A o tom, prečo je to také riziko, by vedeli napríklad rozprávať aj také mená ako Michal Truban či Miroslav Beblavý, keď sa v roku 2020 počas posledných mesiacov pred voľbami snažili dostať do parlamentu ako koalícia PS/Spolu. Ich podmienka bola zákonne rovnaká - získať 7 percent, čo sa im tesne nepodarilo, a tak sa dá povedať, že kopec hlasov skončilo mimo pléna.

To, či sa Matovič nakoniec spojí so samotnou KÚ a Za ľudí je nateraz otázne, no už teraz je jasné, že bez vytvorenia formálne koalície to aj z časových hľadísk zrejme nepôjde. Kandidátky sa totiž musia odovzdať už len do 2. júla 2023. Matovič však v poslednej televíznej diskusii nepoprel, že sa predstavitelia strán KÚ a Za ľudí objavia na kandidátke OĽaNO a priatelia. Zrejme však už pôjde o koalíciu, ktorá bude musieť prejsť cez 7 percent.

To, či Matovič bude musieť prekročiť 5 alebo 7 percent je téma aj pre politológov, ktorým sme otázky o tejto téme adresovali. Matovič sa totiž v minulosti, podobne ako sa o to snažil aj teraz, problému s formálnou koalíciou vyhol premenovaním celého hnutia na OĽaNO a strany k tomu prislúchajúce.

Matovič hnutie premenoval aj teraz, avšak nefiguruje v ňom KÚ a ani Za ľudí, zatiaľ ...

Niečo také urobil aj tentokrát, avšak pri tohtoročnom premenovaní nezadefinoval stranu Za ľudí a ani KÚ. V úplnej celistvosti totiž ide o názov Obyčajní ľudia, Nezávislí kandidáti, NOVA, Slobodní a zodpovední, Pačivale Roma, Magyar szívek, ktorý sa uvádza aj "skromnejšie" ako OĽaNO a priatelia.

Je to risk, súhlasí politológ

"Áno riskuje, vstup do parlamentu nemá vôbec istý, voliči OĽaNO navyše vôbec nemusia prijať myšlienku, že panie Záborská a Remišová budú na tej istej kandidátke. V politike neplatí, že 1+1+1=3. Pokojné to môže byť iba 2," reagoval na naše otázky o týchto krokoch politológ Radoslav Štefančík.

Je tiež na mieste sa pýtať, či Záborská a Remišová nakoniec od Matoviča nedostanú "košom". "Pri Igorovi Matovičovi sa ťažko prognózuje. Správa sa ako nariadenia strela, takže aj takáto možnosť čisto teoreticky prichádza do úvahy," odpovedá Štefančík.

"Ak platí, že každá politická strana môže minúť na kampaň 3 milióny eur, takáto koalícia by mohla minúť dokopy 9 miliónov. A keďže kampane sú dnes mimoriadne nákladné, bola by to veľká výhoda oproti ostatným stranám," reagoval odborník na otázku, či celé toto spájanie Matovičovi vôbec stojí za to.