Politické strany majú už len týždeň na podanie kandidátnych listín

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA -Politické strany a hnutia majú už len týždeň na podanie kandidátnych listín do septembrových predčasných parlamentných volieb. Urobiť tak musia do nedele 2. júla do polnoci. Ministerstvo vnútra (MV) SR potvrdilo, že do piatka (23. 6.) neevidovalo žiadne podané kandidátky.