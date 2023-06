Národná rada odobrila dva návrhy na skrátené legislatívne konanie k vládnym novelám

Zmeny v zákone o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií majú reagovať na žalobu Európskej komisie proti Slovenskej republike z 20. decembra 2022. V novele ide najmä o spresnenie niektorých pojmov s cieľom zúženia okruhu prípadov, keď je potrebné vykonať kompenzačné opatrenie.

Návrh rieši aj prípady nezákonného umiestňovania odpadu

Úprava zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia by umožnila Ministerstvu životného prostredia SR uzatvoriť a zrekultivovať skládky. Náklady by boli hradené z účelovej finančnej rezervy. V prípade, že táto bude nedostatočná, ministerstvo by malo použiť prostriedky zo štátneho rozpočtu. Peniaze by sa mali následne od prevádzkovateľa vymáhať. Má sa tak zabrániť špekulatívnym prevodom majetku, ktorými by sa prevádzkovateľ chcel vyhnúť finančnej zodpovednosti za uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov. Návrh rieši aj prípady nezákonného umiestňovania odpadu.