Poslanci odmietli novelu týkajúcu sa možnosti Ministerstva životného prostredia uzavrieť skládky

Návrh tiež hovoril, že ak by bola účelová finančná rezerva nedostatočná, ministerstvo by použilo prostriedky zo štátneho rozpočtu. Peniaze mal rezort následne od prevádzkovateľa vymáhať. Malo sa tak podľa MŽP zabrániť špekulatívnym prevodom majetku, ktorými by sa prevádzkovateľ chcel vyhnúť finančnej zodpovednosti za uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov.

Archívne video:Bližšie vyjadrenie Jána Budaja k znečisteniu v dôsledku skládky

Riešiť mala novela aj prípady nezákonného umiestňovania odpadu. Bez ohľadu na to, či niekto umiestni odpad na vlastnom alebo cudzom pozemku, po preukázaní nezákonného umiestnenia mal byť povinný zabezpečiť zhodnotenie či zneškodnenie tohto odpadu na vlastné náklady. Urobiť by to mal na základe rozhodnutia okresného úradu prostredníctvom subjektu, ktorý je na to oprávnený.

Odmietnutím novely Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) nezíska oprávnenie zastaviť konanie o vydanie integrovaného povolenia. Inšpekcia zároveň nebude môcť s cieľom kontroly vstúpiť do prevádzky, odobrať vzorky a vykonať merania. Upraviť sa mohol aj postup pri zmene prevádzkovateľa skládky odpadov.

Novela mala zohladniť aj ciele plánu obnovy

Novela mala podľa MŽP zohľadniť aj ciele plánu obnovy a plánovala zriadiť BAT centrum. To by malo zabezpečiť výmenu informácií o najlepších dostupných technikách (BAT) na Slovensku. Činnosť centra mala byť zameraná na spoluprácu s Európskou komisiou, štátnymi orgánmi, priemyselnými zväzmi a asociáciami, prevádzkovateľmi, ako aj mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti životného prostredia. Návrh vypracovalo MŽP v nadväznosti na oznámenie komisie za údajné nedodržiavanie smernice o skládkach odpadov. V SR sa nachádza niekoľko skládok, ktorých prevádzkovateľ zanikol bez právneho nástupcu alebo si nesplnil svoju povinnosť.