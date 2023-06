Zvláštne kroky stavebníka z Ivanky pri Dunaji pri chránenom hniezdovisku: Nekalé praktiky? Kompetentní vysvetľujú!

IVANKA PRI DUNAJI - Nemôžu s kopou nič robiť, no napriek tomu porušujú zákaz? Hniezdenie brehúľ skomplikovalo situáciu a životy nielen obyvateľom Ivanky pri Dunaji, ale aj stavebníkovi, ktorý na konci obce stavia novú štvrť. Neďaleko novopostavených domov si v útrobách pieskoviska postavili hniezdo vzácne vtáky a do 1. októbra nemôže staviteľ s kopou nič robiť. No čo keď to tak nie je? Pýtali sme sa kompetentných.

Nedávno sme vás informovali o výnimočnom hniezdisku, ktoré si vytvorili vzácne vtáky v depone pieskovej kopy v Ivanke pri Dunaji. Tu totiž v súčasnosti prebiehajú stavebné práce výstavby novej štvrte, no s kopou piesku nemôže zhotoviteľ projektu nič robiť. Podľa Štátnej ochrany prírody sa so staviteľom dohodli, že do 1. októbra bude na kopu vydaný zákaz z dôvodu hniezdenia brehule hnedej, ktorá má európsky význam a jej spoločenská hodnota siaha na 1000 eur za jedného vtáka.

VIDEO V kope stavebnej zeminy v Ivanke pri Dunaji sa usadil vzácny druh vtákov: Ochranári vydali ZÁKAZ!

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov brehuľa hnedá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, aj keď celková populácia klesá. V rámci Slovenska je však v kategórii vyššej – takmer ohrozené druhy. "Orgán ochrany prírody určil povinnosť do hniezdnej steny nezasahovať a aktivity v bezprostrednej blízkosti kolónie obmedziť na nevyhnutnú mieru, a to do 1.10.2023., t. j. do vyhniezdenia brehúľ. Kolónia sa zahniezdila v kolmej stene zeminy, ktorá sa po ukončení výstavby bude používať na úpravu terénu," vysvetlila Adriana Sýkorčinová zo sekretariátu Obecného úradu Ivanka pri Dunaji.

No vyzerá to tak, že na stavenisku nie je všetko s kostolným poriadkom. "Včera som sa bol prechádzať so psom a zistil som, že staviteľ pracuje celkom blízko danej kopy piesku a okrem toho pred hniezdisko umiestnil reklamný pútač, ktorý bol pri ceste," upozornil nás vo štvrtok 15. júna obyvateľ Ondrej. Z toho dôvodu sme oslovili obecný úrad, ako plánujú situáciu riešiť. Podľa ich slov však je všetko inak, ako sa na prvý pohľad zdá.

VIDEO Zvláštne kroky stavebníka z Ivanky pri Dunaji pri kope zeminy so vzácnymi vtákmi: Presunutý reklamný pútač!

"Ochranné pásmo pre zakázaný pohyb dopravných strojov bol Štátnou ochranou prírody určený do vzdialenosti 3 m od steny, na ktorej sú hniezda. Po preverení bolo zistené, že stavebník uvedené pásmo plne rešpektuje. Čo sa týka reklamného zariadenia, v súčasnosti prebiehajú práce na úprave terénu, kde bolo zariadenie osadené, dočasne bolo zariadenie premiestnené na túto plochu, žiadnym spôsobom však vtáctvo neohrozuje. Stavebník zariadenie presunie na iné, vhodnejšie miesto," uzavrela Sýkorčinová.