Tvrdá rana pre obľúbené samozbery: Jahodové polia sú plné hnilých plodov! Odkaz pre zákazníkov, na TOTO sa pripravte

Obľúbené miesto na samozber jahôd pre obyvateľov Bratislavy či okolia Šamorína oznámilo, že prerušuje zber. „Milí priatelia, žiaľ, dlhodobé dažde nám spôsobili starosti, čo ste už určite zistili vy, ktorí ste boli v posledných dňoch na samozber,“ odkázali z polí neďaleko Dunajskej Lužnej. Zákazníkom sa ospravedlnili za komplikácie, z plantáži teraz potrebujú odstrániť poškodené plody. Situáciu sa snažia ešte zachrániť. „Pripravujeme pre vás aj nové pole, ktoré nie je tak následkami dažďa zasiahnuté, ale tiež je potrebné ho vyčistiť a pripraviť, aby ste mali naozaj kvalitné jahôdky a zo samozberu aj zážitok,“ odkázali ľuďom. Ich pracovníci už niekoľko dní zbierajú poškodené jahody z plantáží. „Denne ich vyvezieme niekoľko vlečiek. Sú to desiatky ton vo finále,“ rekapitulujú smutne a veria, že sa im podarí polia dať do takého stavu, aby sa ne mohli ľudia vrátiť.

Nie sú jediní, čo riešia takéto problémy. Do redakcie sa nám ozvala čitateľka Natália, ktorá v pondelok navštívila samozber neďaleko obce Beša. „Keď som tam prišla, ani mi nepridelili presný rad jahôd na oberanie, ako to býva na samozberoch zvykom,“ uviedla. „Povedali mi, že môžem oberať, kde chcem. Najskôr som sa potešila, no rýchlo som pochopila, kde je problém. Veľká časť jahôd bola totiž buď úplne hnilá, alebo už začínala nahnívať. Zrejme chceli, nech si ešte ľudia vyberú tie pekné, zvyšok bohužiaľ vyjde navnivoč,“ myslí si. „Bol to zúfalý pohľad, pretože tej pokazenej úrody bolo strašne veľa. Nakoniec som zo zamýšľaných 20 kíl naoberala iba 6. Ak by neboli prišli tie dažde, tak by to bola radosť zbierať, majú to tam veľmi pekne urobené, bolo mi ich ľúto (pestovateľov, pozn. red.), že takto skončili,“ dodala sklamane.

Ďalšia čitateľka, Michaela, bola zasa na samozbere v sobotu v maďarskej Rajke, ktorá je tiež medzi Slovákmi veľmi obľúbená. „Jahôd bolo veľa, dali sa nájsť aj pekné kúsky, ale dosť málo vydržia. Sú napité vodou. Ráno sme naoberali a na druhý deň sme prvé kúsky vyhadzovali. Chuťovo nie sú také sladučké, ale pochutili sme si. Veľmi rýchlo hnijú,“ uviedla.