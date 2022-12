Viete, čo sú to antioxidanty a ako ich dostať na jedálniček?

Okrem toho, že vás chránia pred viacerými ochoreniami, antioxidanty zohrávajú dôležitú úlohu pri výrobe potravín - chránia ich farbu i chuť a predlžujú trvanlivosť. Podľa odborníkov by sme mali antioxidanty konzumovať čo najčastejšie. Kde ich však nájsť?

„Z biologického hľadiska a hľadiska výživy môžeme antioxidanty zjednodušene definovať ako chemické látky, ktoré interagujú s voľnými radikálmi a neutralizujú ich, čím predchádzajú poškodzovaniu buniek v tele,“ vysvetľuje Ing. Zuzana Chlebová, PhD., z Katedry výživy ľudí Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Kaufland

Voľné radikály, ktoré sa v našom tele tvoria vplyvom stresu, nezdravého stravovania, nadmernej konzumácie cukru alebo alkoholu a fajčenia, môžu často stáť za ochoreniami, ako je cukrovka, Alzheimerova choroba alebo infarkt. Eliminovať ich negatívne účinky dokážu práve antioxidanty.

Toto by ste o nich mali vedieť

Prirodzené antioxidanty si vie človek vyprodukovať aj sám, no len v obmedzenom množstve. Preto je dôležité prijímať ich v potrave – tieto látky sa priamo zapájajú do metabolizmu a patria medzi ne napríklad vitamíny A, C a E, ale tiež zinok, selén či koenzým Q10.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Kaufland

Za kvalitné zdroje antioxidantov môžeme považovať hrozno, čaj, olivový olej, kakao, čokoládu a bobuľovité plody (čučoriedky, ríbezle, maliny, jahody), ale tiež granátové jablko alebo vlašské či búrske oriešky.

Antioxidanty a Nutri-Score

Antioxidanty sú a jedným z faktorov na stanovenie výsledného skóre Nutri-Score pri potravinách, keďže sa prirodzene vyskytujú v ovocí a zelenine. „Obsah ovocia a zeleniny viac ako 40 % v potravinovom výrobku má významný vplyv na prideľovanie dobrých bodov v rámci Nutri-Score“, upozorňuje MUDr. Peter Chlebo, PhD, z Katedry výživy ľudí Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Kaufland

Z tohto pohľadu môže byť označenie Nutri-Score, ktoré ako jeden z prvých na Slovensku používa Kaufland a umiestňuje ho na výrobky svojich privátnych značiek, účinnou pomôckou k informovanejším a zdravším nákupom. Je dôležité spomenúť, že ovocie a zelenina okrem antioxidantov obsahujú aj mnoho ďalších významných a zdraviu prospešných látok, ako sú vitamíny, minerálne látky alebo vláknina.

„Prehľadné a zrozumiteľné označovanie potravín pomocou Nutri-Score nám umožňuje zvoliť si potraviny a potravinové výrobky s vysokou výživovou hodnotou a optimálnym zložením základných živín ako vhodnú alternatívu k potravinám a výrobkom s opačným hodnotením, čo môže mať vplyv na znižovanie rizika výskytu civilizačných ochorení,“ zdôrazňuje MUDr. Peter Chlebo, PhD. na záver.

