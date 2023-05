Neviem si predstaviť, že by teraz nastúpila úradnícka vláda, tvrdí Eduard Heger

Priblížil, že pôjde do rokovaní s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou s postojom, že chce krajinu stabilne priviesť k predčasným voľbám ako premiér. "Budem rešpektovať, ak bude mať na vec iný názor a rozhodne sa inak," podotkol.

Archívne VIDEO

Priznal ale, že Slovensko je v chaose a vo vážnej kríze. "Som presvedčený, že spoločne nájdeme riešenie, ako najlepšie viesť Slovensko v kríze chaosu," doplnil. Nevie si ale predstaviť, že by teraz nastúpila úradnícka vláda. Tvrdí, že na miesto ich ministrov by nastúpili ľudia, ktorí by možno mali dobré úmysly, ale nemajú skúsenosti. Ohrozili by podľa neho aktuálnu stabilitu, ktorú sa im podarilo udržať.

Vyzval prezidentku, aby nepodľahla verejnému vydieraniu Eduarda Hegera

Prezidentka SR Zuzana Čaputová, by nemala podľahnúť verejnému vydieraniu dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera a mala by vymenovať úradnícku vládu. Vyzýva na to mimoparlamentná strana Hlas-SD. Štvrtkové mimoriadne vystúpenie premiéra v RTVS vníma ako zneužitie verejnoprávneho priestoru na politický tlak na hlavu štátu. Hlas-SD rovnako vyzýva prezidentku k razantnému politickému riešeniu politickej krízy. "Očakávam, že prezidentka Čaputová nepodľahne verejnému vydieraniu Eduarda Hegera a odoberie jeho vláde poverenie a vymenuje úradnícku vládu," uviedol predseda strany Peter Pellegrini.

Podľa jeho slov, ak vydieraniu prezidentka podľahne, bude spoluzodpovedná za chaos a nárast radikalizmu v spoločnosti. "Heger a ministri si strážia svoje kšefty, kašlú na ľudí a preto musia odísť," doplnil. Priblížil, že vláda neponúkla žiadne riešenie v raste cien a tiež zlyhala v pomoci ľuďom zmietaných krízou. Heger v mimoriadnom príhovore oznámil, že si nevie predstaviť úradnícku vládu. Chce priviesť krajinu k predčasným voľbám ako premiér.