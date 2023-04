Premiér potvrdil, že nemocnica v lokalite Rázsochy sa bude financovať z plánu obnovy

archívne video Podľa Eduarda Hegera Slovensko nemocnicu Rázsochy potrebuje, aby mala kvalitnú zdravotnú starostlivosť

"Taký je plán a ten naplníme," uviedol premiér. Pellegrini poznamenal, že do roku 2026 sa nepostaví ani skelet tejto nemocnice v Bratislave z financií z plánu obnovy. Financie by mal štát podľa neho radšej poslať ostatným nemocniciam v krajine.

Úrad vlády má podľa Pellegriniho k plánu obnovy k dispozícii semafor, na ktorom svieti najmä červená farba. Tá signalizuje neplnenie jednotlivých míľnikov v rámci plánu obnovy. Líder mimoparlamentného Hlasu-SD tvrdí, že plán obnovy pod vedením Hegera "kolabuje". Premiér poznamenal, že Slovensko patrí ku krajinám, ktoré sú zatiaľ v čerpaní financií z plánu obnovy najúspešnejšie. Podľa Pellegriniho je jedno, kedy financie na účet prídu, dôležité je, že sa niečo stavia a to sa na Slovensku nedeje.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Premiéra neteší, že jeho nová strana Demokrati podľa prieskumov stráca hlasy voličov. Tvrdí, že sa momentálne venuje najmä riadeniu krajiny. "Chceli by sme do kampane vstúpiť začiatkom mája. Myslím si, že máme občanom čo ponúknuť," povedal Heger. Ako ďalej poznamenal, mohol sa venovať kampani, nebyť premiérom a nechať na Slovensku vládnuť úradnícku vládu, ale nepovažuje to za dobré riešenie. Pellegrini naďalej volá po úradníckej vláde. Tvrdí, že premiér nezvláda riadenie krajiny.

Rast cien je najväčším problémom

Obaja diskutujúci sa dotkli aj problémov občanov na Slovensku. "Rast cien je najväčším problémom, ktorý tu máme," uviedol líder Hlasu-SD. Potvrdil to aj prieskum agentúry AKO pre televíziu Joj, kde viac ako 64 percent opýtaných považuje za najväčší problém najmä rast cien. Nasleduje zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a agresivita v spoločnosti. Premiér povedal, že ľudia dostávajú viac peňazí ako za predchádzajúcich vlád, poukázal pritom napríklad na rodiny s deťmi.

Zhoršená ekonomická situácia sa dotkla podľa predsedu Hlasu-SD najmä seniorov. Tisícky dôchodcov sa dostali podľa neho do pásma chudoby a nemajú dostatok financií. Premiér poukázal, že v máji príde dôchodcom rodičovský bonus. Jeho náprotivok však namietal, že tento bonus nedostanú všetci seniori, poukázal napríklad na dôchodcov, ktorí nemajú deti.