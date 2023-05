Cigániková stráca v boji proti Rázsochám hlavu: To už mohla prísť radšej bosá! Szalayovi z jej nápadov rupli nervy

BRATISLAVA – Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) ohlásila vznik iniciatívy, ktorej účelom je zabezpečenie zdrojov pre zdravotnícke zariadenia v regiónoch v prípade, že výstavba kontroverzných Rázsoch skončí fiaskom. Vo svojej iniciatíve sa snaží osloviť predsedníctva strán naprieč politickým spektrom, aby tak zabezpečila fungovanie tohto plánu aj v ďalšom volebnom období. Pri svojom zápale však zabudla na jeden podstatný detail. Keď to zistil Tomáš Szalay, spadla mu sánka.

Poslankyňa Cigániková si na sebe pri svojom utorkovom výstupe všimla jeden nepríjemný detail. „Ježiš, ja som sa zabudla prezuť,“ vyhŕkla pri pohľade na zem. Keď pred miestnosťou plnou novinárov prezentovala svoj pohotový nápad na urgentnú zmenu šatníka, neudržala sa ani najnovšia posila strany SaS, Tomáš Szalay. „Neblázni!“ zdôraznil poslankyni a vzapätí ju počastoval aj veľavravnou grimasou.

Dôvodom celého rozruchu bola nevhodná obuv Cigánikovej, ktorá sa v zhone nestihla pred začiatkom tlačovej konferencie prezuť. Na nohách jej tak v priebehu celého vyše 20-minútového výstupu žiarili biele, no solídne okopané tenisky.

Zdrojom fiaska bola nemocnica Rázsochy: Saska chce zachrániť rozsiahle zdroje

Opozičná strana SaS odporúča presunúť peniaze z plánu obnovy, určené na výstavbu novej nemocnice na bratislavských Rázsochách, do regiónov. Zároveň vyzýva politické strany, aby sa zaviazali na riešenie otázky univerzitnej nemocnice v Bratislave v prípade, že sa po voľbách dostanú do vlády.

Strana vyzýva vládu, aby priznala, že nová nemocnica sa v termíne postaviť nestihne. „Nemôžeme si dovoliť len preto, že si politici odmietajú priznať zodpovednosť, riskovať stratu 280 miliónov eur pre nemocnice. Túto sumu treba dať do regiónov na nemocnice a zdravotníctvo, na projekty, ktoré sú v lepšom štádiu rozpracovanosti a majú aspoň realistickú predstavu toho, že by sa dali stihnúť do júna 2026," povedal hlavný lekár Bratislavského samosprávneho kraja i kandidát strany na ministra zdravotníctva Tomáš Szalay.

Výstavba Rázsoch dnes už nie je efektívna: SaS žiada spoluprácu všetkých veľkých hráčov

Je podľa neho potrebné preveriť aktuálnu pripravenosť projektov. „Ak by zostali peniaze, lebo projekty dostatočne pripravené nie sú, preinvestujme ich ďalej do medicínskeho vybavenia regionálnych nemocníc," dodal.

SaS zároveň predstavila dokument, v ktorom sa majú politické strany zaviazať, že sa po voľbách budú venovať otázke novej univerzitnej nemocnice v Bratislave. „Zatiaľ máme podpisy dvoch predsedov politických strán. Jedným je Richard Sulík zo Sasky, druhým je Boris Kollár zo Sme rodina," ozrejmil Szalay. SaS komunikovala aj s Progresívnym Slovenskom, Hlasom-SD i Smerom-SD. „Prisľúbili, že sa téme budú venovať," doplnil. Komunikovať chcú s každou "relevantnou demokratickou politickou stranou".

Strana zároveň vyzvala dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, aby zabezpečil stretnutie a dohodu medzi Ministerstvom zdravotníctva SR, Univerzitnou nemocnicou Bratislava a Nemocnicou Bory o tom, ako bude zastrešovaná zdravotná starostlivosť v Bratislave.

Podľa premiéra ide o sabotáž! Kroky Sasky pripisuje záujmom finančných skupín

„Finančná skupina by to nerobila inak, ak by chcela sabotovať Rázsochy,“ napísal poverený premiér v reakcii na výzvu zo strany SaS. Naznačuje, že cieľom poslancov je zabrániť výstavbe novej nemocnice za každú cenu. Tvrdí, že vo svojich vyjadreniach spochybňujú aj odborníkov so zámerom sabotovať výstavbu. „Ak odborníci tvrdia, že je možné Rázsochy postaviť a Saska tvrdí niečo iné, tak dôverujem našim odborníkom,“ priblížil.

Poverený premiér podotkol, že podľa jeho názoru by bola strana SaS schopná spojiť sa aj so Smerom, len aby dosiahli svoj zámer. „Áno, Saska mení hru. Za dnešný stav v zdravotníctve sú do veľkej miery zodpovední Fico a Pellegrini. A práve s nimi Sulíkovci rokujú o tom, aby sabotovali úplne novú nemocnicu v Bratislave. Aspoň máme predstavu, ako Saska mení hru,“ komentoval Heger.