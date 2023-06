Všeobecná zdravotná poisťovňa a nemocnica Bory budú o rozšírení zazmluvnenia ešte rokovať

BRATISLAVA - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) bude pokračovať v rokovaniach o rozšírení zmluvnej zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z vyjadrenia ministra zdravotníctva Michala Palkoviča po pondelkovom rokovaní s riaditeľmi Univerzitnej nemocnice Bratislava, Nemocnice Bory a VšZP.

"Znova sa stretneme približne takto o týždeň s tým, že medzičasom prebehnú rokovania medzi Asociáciou nemocníc Slovenska a Asociáciou štátnych nemocníc SR. Ten dôvod je, aby sme vedeli identifikovať dostatočné množstvo finančných prostriedkov na zabezpečenie ústavnej zdravotnej starostlivosti v Boroch. Je to vec, samozrejme, ktorá nebude trvať krátko," povedal Palkovič.

VIDEO Minister zdravotníctva Michal Palkovič o aktuálnej situácii

Generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko potvrdil, že ďalšie žiadosti o rozšírenie zmluvnej zdravotnej starostlivosti sa budú postupne prehodnocovať. "Nie však pod vplyvom mediálneho tlaku, ale v závislosti od naplnenosti siete v Bratislave a na základe potrieb ďalších regiónov, aby sa poistencom z iných miest neznižovala dostupnosť zdravotnej starostlivosti v dôsledku presunu lekárov do Nemocnice Bory," vyhlásil. Poukázal tiež na to, že väčšina ambulancií v Nemocnici Bory je zazmluvnená.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Minister v súvislosti so spustením pôrodnice v Nemocnici Bory poznamenal, že je otvorená aj pre poistenky štátnej poisťovne, pretože neodkladná zdravotná starostlivosť sa hradí v plnej výške. "Dali sme si časové obdobie do konca júla na to, aby sme zmapovali, aký bude záujem a aké budú aj finančné možnosti, ktoré bude musieť uhrádzať VšZP, a teda vieme lepšie plánovať ústavný typ takejto ústavnej zdravotnej starostlivosti," priblížil.

Galéria fotiek (3) Nemocnica Bory v Bratislave

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Na rokovaní sa obe strany dohodli aj na zastavení klamlivých reklám

Na rokovaní sa podľa Palkoviča obe strany dohodli aj na zastavení klamlivých reklám. "Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Bory sme na rokovaní vyzvali k okamžitému zastaveniu mediálneho tlaku a k zastaveniu šírenia klamlivých reklám a informácií, ktoré účelovo, no zbytočne vyvolávajú paniku medzi našimi poistencami a širokou verejnosťou," dodal Strapko.