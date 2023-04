Vieme, ako budú vyzerať Rázsochy: Architekti zverejnili vizualizácie! FOTO Nebude sa za čo hanbiť

Archívne video: Podľa Eduarda Hegera Slovensko nemocnicu Rázsochy potrebuje, aby mala kvalitnú zdravotnú starostlivosť

Ako sa píše v zámere na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, v súvislosti so zdravotníckym zariadením v Lamači sa z hľadiska štruktúry nemocnice počíta s približne 695 lôžkami, 20 operačnými sálami, 40 ambulanciami a asi 35 000 hospitalizáciami ročne. Súčasťou má byť aj akademická budova a medicínske centrum. Plány sú skutočne veľkolepé.

Zdroj: mochly-eldar.co

Cena za výstavbu hrubej stavby nemocnice na bratislavských Rázsochách má byť 281 miliónov eur. Hrubá stavba sa má dokončiť do druhého kvartálu roku 2026. Výstavba nemocnice v Lamači bude spolu s martinskou univerzitnou nemocnicou financovaná zo zdrojov plánu obnovy.

Zdroj: mochly-eldar.co

Musíme doháňať časovú stratu

Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Palkovič len pred pár dňami musel priznať, že časová strata pri projekte novej nemocnice na bratislavských Rázsochách je veľká, a to minimálne deväť mesiacov až jeden a pol roka. "Pre mňa je momentálne najdôležitejšie skrátiť akýkoľvek časový deficit, ktorý vznikol, na úplne minimum a skompletizovať dokumentáciu tak, aby niekto, kto príde po voľbách, bol schopný naviazať na prácu, ktorú sme vo veľmi krátkej dobe uskutočnili, a bol schopný vyhlásiť verejné obstarávanie," povedal.

Pripomenul, že verejné obstarávanie sa má vyhlásiť koncom roka. Nevylúčil, že paralelný proces v rámci verejného obstarávania sa možno začne skôr. "Máme otvorené rokovania o tom, že by sa takýto proces vedel spustiť skôr, ale ešte je to predčasné," doplnil s tým, že sa aktuálne čaká na zapracovanie pripomienok k dokumentácii.

Bratislavská fakultná nemocnica Rázsochy

Zdroj: TASR - Štefan Puškáš

Potrebná je aj podpora poslancov

V súvislosti s projektom nemocnice na Rázsochách je podľa Palkoviča potrebná aj podpora poslancov v Národnej rade SR. Poukázal na to, že parlament nepodporil návrh na zavedenie výnimky z potreby ukončeného procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) pri významných investíciách, čo podľa neho výrazne spomaľuje procesy.

Dočasne poverený premiér Eduard Heger podotkol, že zodpovednosť za meškanie projektu novej nemocnice už vyvodili. "Dnes to dobiehame. Máme tam kvalitný tím. A robíme všetko pre to, aby sme to stihli. Zatiaľ je to stihnuteľné," dodal.